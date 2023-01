सिर्फ सलमान खान ही नहीं, शाहरुख खान की पठान से जुड़े आमिर खान के भी तार, जानें कैसे

शाहरुख खान की 'पठान' में सलमान खान के कैमियो ने फैंस को खुश किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में आमिर खान का भी कनेक्शन है। 'पठान' में आमिर खान की बहन निखत खान ने भी काम किया है। निखत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद यह बात सामने आई है।

Not Just Salman Khan, Shah Rukh Khan's Film Pathaan Also Has an Aamir Khan Connect