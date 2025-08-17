Elvish Yadav ही नहीं, इन सितारों पर भी हो चुके हैं जानलेवा हमले, एक की तो जान भी गई

Elvish Yadav: मनोरंजन की दुनिया में रहने वाले सितारों को हम आमतौर पर ग्लैमर, शोहरत और लग्जरी से जोड़ते हैं। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे कई बार ऐसी सच्चाइयां छिपी होती हैं, जो चौंका देती हैं। हाल ही में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर हुई फायरिंग हुई। यह हमला तब हुआ जब वह घर पर नहीं थे। सुबह के वक्त तीन बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के बाहर करीब 25 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि, इस घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया है।