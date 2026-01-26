सीमेंट की पाइपलाइन में सोया, खाने को नहीं थे पैसे… 99% लोग नहीं जानते बॉलीवुड के खौफनाक विलेन की असली कहानी

मुंबई जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि टिकट खरीदी जा सके। ऐसे में उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी पढ़ाई की किताबें बेच दीं। इन्हीं पैसों से वो मायानगरी मुंबई पहुंचें। लेकिन यहां आकर समझ में आया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। शुरुआत में अजीत के पास रहने तक की जगह नहीं थी। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो कई रातें सीमेंट की बड़ी पाइपलाइन के अंदर सोकर बिताते थे। न पैसे, न जान-पहचान फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। छोटे-मोटे रोल करते रहे, लोगों से मिलते रहे, और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाते गए। कई मुश्किलों के बाद यही अजीत बने, जिनकी आवाज और अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड का ‘लॉयन’ बना दिया।