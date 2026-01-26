26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बहुत ही घटिया…’, दोस्ती टूटते ही सारा अली खान पर Orry ने किया गंदा कमेंट, मची खलबली

Orry-Sara Ali Khan Controversy: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों ओरी और सारा अली खान की दोस्ती टूटने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बाद मामला और गर्म हो गया, लेकिन असली हलचल तब मची जब ओरी ने सारा पर एक बेहद भद्दा कमेंट कर दिया। उनका यह [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 26, 2026

ओरी और सारा अली खान के बीच खटपट (इमेज सोर्स: Orry इंस्टाग्राम)

Orry-Sara Ali Khan Controversy: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों ओरी और सारा अली खान की दोस्ती टूटने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बाद मामला और गर्म हो गया, लेकिन असली हलचल तब मची जब ओरी ने सारा पर एक बेहद भद्दा कमेंट कर दिया। उनका यह बयान देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर कोसने लगे। सोमवार, 26 जनवरी को शेयर की गई एक रील ने मानो आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद ओरी को घटिया बताते हुए आलोचनाओं की बाढ़ आ गई।

वीडियो में आखिर क्या है ऐसा

दरअसल वीडियो में ओरी डेनिम टी-शर्ट के साथ एक ट्रांसपेरेंट ब्रा पहने हुए दिखाई देते हैं। यहां तक तो सब ठीक था लेकिन एक यूजर ने कमेंट में सवाल पूछते हुए लिखा कि ब्रा ने आखिर किस चीज को होल्ड किया है? इस पर Orry ने जवाब देते हुए कहा कि सारा अली खान की हिट फिल्मों ने…, उनके इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ‘थू-थू’ हो रही है। आप भी देखें वीडियो-

लोगों ने कहा- बहुत ही घटिया…

इस क्लिप पर एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "मान लेते हैं कि कभी-कभी सारा भी गलत हो सकती है, लेकिन ओरी ने जो किया वो बहुत ही भद्दा था। कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता।" दूसरे ने कहा, "ओरी को अब सारा से मुफ्त की पब्लिसिटी चाहिए।" एक और ने लिखा, “"बहुत ही घटिया, मैंने भी अब अनफॉलो कर दिया है।”

दोस्ती टूटने का कारण: पहले भी किया था एक्ट्रेस पर भद्दा कमेंट

ये पहली बार नहीं है, जब Orry ने एक्ट्रेस सारा अली खान पर इस तरह का कमेंट किया हो। इससे पहले उन्होंने, एक रील शेयर करते हुए 3 घटिया नाम के बारे में बताया था। इनमें सारा, अमृता सिंह और पलक तिवारी का नाम उन्होंने लिया था, हालांकि सरनेम का जिक्र नहीं किया था। इसी वीडियो के बाद इन तीनो स्टार किड्स ने उन्हें अन-फॉलो कर दिया था।

ये भी पढ़ें

एक के बाद एक गोलियों की बौछार… मॉडल और राइटर-डायरेक्टर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग
बॉलीवुड
Mumbai Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

सारा अली खान

Updated on:

26 Jan 2026 04:55 pm

Published on:

26 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बहुत ही घटिया…’, दोस्ती टूटते ही सारा अली खान पर Orry ने किया गंदा कमेंट, मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

10 साल से नौकरानी के साथ गलत काम करता रहा ‘धुरंधर’ का ये एक्टर, कौन है नदीम खान जो अब हुआ गिरफ्तार?

Who is Nadeem Khan who Got Arrested
बॉलीवुड

प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी…श्रेया सरन ने मां बनने की दर्द को किया बयां, पति को लेकर कहा- जूझ रहे थे

प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी...श्रेया सरन ने मां बनने की दर्द को किया बयां, पति को लेकर कहा- जूझ रहे थे
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के तूफान के आगे नहीं झुकी ‘धुरंधर’, बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

Dhurandhar new record amid border 2 success ranveer singh movie enters IMDb top 250 films of all time
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन के बाएं घुटने ने काम करना किया बंद, अब हेल्थ को लेकर किया शॉकिंग खुलासा

Hrithik Roshan Left Knee Injury
बॉलीवुड

1000 स्टार्स, 138 दिन की शूटिंग और 1400 VFX शॉट्स…साउथ की इस फिल्म का रिकॉर्ड सुन दंग रह जाएंगे आप

1000 स्टार्स, 138 दिन की शूटिंग और 1400 VFX शॉट्स...साउथ की इस फिल्म का रिकॉड सुन दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.