‘बहुत ही घटिया…’, दोस्ती टूटते ही सारा अली खान पर Orry ने किया गंदा कमेंट, मची खलबली

ओरी और सारा अली खान के बीच खटपट (इमेज सोर्स: Orry इंस्टाग्राम)
Orry-Sara Ali Khan Controversy: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों ओरी और सारा अली खान की दोस्ती टूटने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बाद मामला और गर्म हो गया, लेकिन असली हलचल तब मची जब ओरी ने सारा पर एक बेहद भद्दा कमेंट कर दिया। उनका यह बयान देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर कोसने लगे। सोमवार, 26 जनवरी को शेयर की गई एक रील ने मानो आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद ओरी को घटिया बताते हुए आलोचनाओं की बाढ़ आ गई।
दरअसल वीडियो में ओरी डेनिम टी-शर्ट के साथ एक ट्रांसपेरेंट ब्रा पहने हुए दिखाई देते हैं। यहां तक तो सब ठीक था लेकिन एक यूजर ने कमेंट में सवाल पूछते हुए लिखा कि ब्रा ने आखिर किस चीज को होल्ड किया है? इस पर Orry ने जवाब देते हुए कहा कि सारा अली खान की हिट फिल्मों ने…, उनके इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ‘थू-थू’ हो रही है। आप भी देखें वीडियो-
इस क्लिप पर एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "मान लेते हैं कि कभी-कभी सारा भी गलत हो सकती है, लेकिन ओरी ने जो किया वो बहुत ही भद्दा था। कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता।" दूसरे ने कहा, "ओरी को अब सारा से मुफ्त की पब्लिसिटी चाहिए।" एक और ने लिखा, “"बहुत ही घटिया, मैंने भी अब अनफॉलो कर दिया है।”
ये पहली बार नहीं है, जब Orry ने एक्ट्रेस सारा अली खान पर इस तरह का कमेंट किया हो। इससे पहले उन्होंने, एक रील शेयर करते हुए 3 घटिया नाम के बारे में बताया था। इनमें सारा, अमृता सिंह और पलक तिवारी का नाम उन्होंने लिया था, हालांकि सरनेम का जिक्र नहीं किया था। इसी वीडियो के बाद इन तीनो स्टार किड्स ने उन्हें अन-फॉलो कर दिया था।
