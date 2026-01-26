‘बहुत ही घटिया…’, दोस्ती टूटते ही सारा अली खान पर Orry ने किया गंदा कमेंट, मची खलबली

Orry-Sara Ali Khan Controversy: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों ओरी और सारा अली खान की दोस्ती टूटने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बाद मामला और गर्म हो गया, लेकिन असली हलचल तब मची जब ओरी ने सारा पर एक बेहद भद्दा कमेंट कर दिया। उनका यह बयान देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर कोसने लगे। सोमवार, 26 जनवरी को शेयर की गई एक रील ने मानो आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद ओरी को घटिया बताते हुए आलोचनाओं की बाढ़ आ गई।