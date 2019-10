पीएम मोदी पर अब ये एक्ट्रेस भड़क ऊठीं, ट्विटर पर जाहिर किया गुस्सा

नई दिल्ली: महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष पर बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई। इसमें शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, एकता कपूर, राजकुमार हिरानी, बोनी कपूर, इम्तियाज अली, अनुराग बसु, सोनम कपूर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इस खास मौके पर पीएम मोदी सहित सभी सितारों ने गांधी जी के विचार को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इस मुलाकात की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

With al due respects to all those who met our H’ble PM @narendramodi ji last eve on behalf of Indian cinema, would like to remind @PMOIndia that Hindi films alone do not represent or contribute to the economy of this country. South Indian cinema is the largest contributor.. cont.