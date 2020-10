महंगे प्याज पर बने बाहुबली और केबीसी के मीम्स, सोशल मीडिया पर बटोर रहे सुर्खियां

प्याज के दामों ने आसमान छू लिए हैं। लगातार बढ़ते दाम के चलते उपभोक्ता की आंख से आंसू निकलने लगे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर प्याज के महंगे दामों पर बने मींस की भी बहार आ गई है। बाहुबली, केबीसी सहित अन्य टीवी शो और फिल्मों के डायलॉग के आधार पर तैयार किए गए मींस सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं।

जानकारी के अनुसार माया नगरी मुंबई में प्याज के दाम ने 100 रुपये प्रति किलो का आंकड़ा टच कर लिया है। ऐसे में प्याज आम इंसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ऐसे में लोग बढ़ते प्याज के दामों पर लेकर कई प्रकार के मींस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी, कबीर सिंह, बाहुबली, कौन बनेगा करोड़पति आदि के आधार पर मीम्स तैयार किए गए हैं।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बाहुबली को ही कांदा बली बना दिया है इसमें में प्रभात के हाथ में शिवलिंग की जगह एक बड़ा प्याज नजर आ रहा है ऐसे में लोग इस मींस को देखकर हंसते नजर आ रहे हैं।