ऑस्कर 2020 : ​फिल्म 'जोकर' लिए जॉकिन फोनिक्स को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड, ब्रैड पिट ने भी मारी बाजी

नई दिल्ली। 92वें ऑस्कर अवॉर्ड्स (92nd Academy Awards ) की शुरुआत हो चुकी है। इस बार अवॉर्ड्स (Oscars 2020) इवेंट अमेरिका के लॉस एंजेलेस शहर के डॉल्बी थियेटर ( Los Angles at the Dolby Theatre) में हो रहे हैं।दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी अवॉर्ड शोके रेड कार्पेट पर सितारे पहुंच चुके हैं। 'जोकर' के एक्टर जॉकिन फोनिक्स ने जीता बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड मिला है। इसके साथ ही बेस्ट ओरिजनल स्कोर का अवॉर्ड भी 'जोकर' को मिला है। ये पिछले साल की सबसे धाकड़ फिल्म मे से एक थी।

वहीं ब्रैड पिट (Brad Pitt) को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (Oscar for Best Actor in Supporting Role) का अवॉर्ड मिला है और लॉरा डर्न को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है। ये ब्रैड (Brad Pitt) के करियर का एक्टर के तौर पर पहला ऑस्कर अवॉर्ड है। वहीं सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित फिल्म 1917 को अब तक तीन ऑस्कर अवॉर्ड्स मिल चुके हैं। इस फिल्म को बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट विजुएल इफेक्ट्स समेत बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए ऑस्कर दिया गया है।

फिल्म 'पैरासाइट' बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर मिला। ये एक साउथ कोरियन फिल्म है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी साउथ कोरिया की फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया हो।बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड पैरासाइट के डायरेक्टर बॉन्ग जून हो को मिला है।

बता दें फोर्ड vs फेरारी ने जीता बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए ऑस्कर मिला है। इस फिल्म को जेम्स मैनगोल्ड ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी दो ऑटोमोबाइल के धुरंधर फोर्ड और फेरारी की है।