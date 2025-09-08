इस फिल्म के सेट पर मची थी चीख-पुकार, मौत के मुंह से एक्ट्रेस को खींच लाया था ये एक्टर

दरअसल सोशल मीडिया पर नरगिस और सुनील दत्त की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर 'मदर इंडिया' के सेट पर लगी आग के बाद की है। तस्वीर में नरगिस, सुनील दत्त के चेहरे पर पट्टी लगाती हुई दिख रही हैं। इस तस्वीर को देखकर उस दर्दनाक हादसे और नरगिस-सुनील दत्त के अटूट प्रेम की यादें ताजा हो जाती हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी प्यार पनप सकता है और एक-दूसरे का सहारा बन सकता है। 'मदर इंडिया' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि नरगिस और सुनील दत्त के अमर प्रेम की निशानी भी है।