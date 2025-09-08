Patrika LogoSwitch to English

इस फिल्म के सेट पर मची थी चीख-पुकार, मौत के मुंह से एक्ट्रेस को खींच लाया था ये एक्टर

Mother India Film Set: 'मदर इंडिया' फिल्म के सेट पर एक ऐसा मंजर आया जब चीख-पुकार मच गई। आग की लपटों में घिरीं अभिनेत्री नरगिस को बचाने के लिए सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगा दी थी...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 08, 2025

इस फिल्म के सेट पर मची थी चीख-पुकार, मौत के मुंह से एक्ट्रेस को खींच लाया था ये एक्टर
नरगिस और सुनील दत्त (फोटो सोर्स: X)

Mother India Film Set: भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म, जो आज भी याद की जाती है, वो है 'मदर इंडिया'। 1957 में रिलीज हुई इस फिल्म ने देशभक्ति और त्याग की एक ऐसी कहानी सुनाई, जो हर किसी के दिल को छू गई। नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार जैसे कलाकारों ने इस फिल्म को यादगार बना दिया, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा डरावना हादसा हुआ था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था।

मौत के मुंह से एक्ट्रेस को खींच लाया था ये एक्टर

बता दें कि फिल्म के सेट पर अचानक आग लग गई और नरगिस आग में फंस गई थी, उन्हें बचाने के लिए सुनील दत्त बिना सोचे समझे आग में कूद पड़े। इसके बाद सुनील दत्त ने नरगिस को तो बचा लिया गया, लेकिन वो खुद बुरी तरह झुलस गए और उनका चेहरा काफी जल गया था।

मदर इंडिया (फोटो सोर्स: X)

इस हादसे के बाद नरगिस ने सुनील दत्त की खूब देखभाल की। वो हर पल उनके साथ रहीं और उनकी रिकवरी में मदद की। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उन्हें प्यार हो गया। कुछ समय बाद सुनील दत्त ने नरगिस को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे नरगिस ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1958 में दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।

फिल्म की कहानी

बता दें कि 'मदर इंडिया' एक गरीब किसान के जीवन पर बेस्ड फिल्म है, जिसे देखकर आज भी दर्शक भावुक हो उठते हैं। यह कहानी एक किसान परिवार और एक क्रूर साहूकार लाला के चारों ओर घूमती है। लाला गरीब परिवार को कर्ज के जाल में फंसा लेता है और ब्याज के बोझ तले उनका शोषण करता है, जिससे उनका जीवन दुख और संघर्षों से भर जाता है। फिल्म गरीब किसानों की पीड़ा और शोषण को मार्मिक ढंग से दिखाता है।

फिल्म के सेट पर मची थी चीख-पुकार

Mother India Film Set (फोटो सोर्स: X )

दरअसल सोशल मीडिया पर नरगिस और सुनील दत्त की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर 'मदर इंडिया' के सेट पर लगी आग के बाद की है। तस्वीर में नरगिस, सुनील दत्त के चेहरे पर पट्टी लगाती हुई दिख रही हैं। इस तस्वीर को देखकर उस दर्दनाक हादसे और नरगिस-सुनील दत्त के अटूट प्रेम की यादें ताजा हो जाती हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी प्यार पनप सकता है और एक-दूसरे का सहारा बन सकता है। 'मदर इंडिया' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि नरगिस और सुनील दत्त के अमर प्रेम की निशानी भी है।

