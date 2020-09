Kangana Ranaut के मुंबई को POK कहने पर भड़की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बोलीं- 'हमारे यहां हीरोज के घर नहीं गिराए जाते'

नई दिल्ली। बीते दिन यानी कि बुधवार को मुंबई में जमकर बीएमसी का हंगामा देखने को मिला। महज कुछ ही घंटों में बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को उनके आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। जिसे देख पूरा देश हैरान था। सोशल मीडिया पर सभी इस मामले पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे मे बॉलीवुड की तरफ से कई सेलेब्स ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया रखी। इस बीच एक ट्वीट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जो कि पाकिस्तान की तरफ से किया गया था।

Dear Kangana, please fight your political/other battles without involving our country's name. In Pakistan, houses or offices of national heroes are not demolished. https://t.co/LmsmE8hymE