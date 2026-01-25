शादी टूटने के बाद… पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना संग सारी फोटो-वीडियो कर दी डिलीट, सिर्फ इस पोस्ट को छोड़कर

शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने अपने सोशल मीडिया से स्मृति संग सभी फोटो-वीडियो हटा दिया। सालों से लोगों की पसंदीदा रही उनकी और स्मृति मंधाना की तमाम तस्वीरें, चाहें वो लंदन वाला केक स्मैश, WPL जीत के बाद का गले मिलना, DY पाटिल स्टेडियम का वो वायरल प्रपोजल, जिसमें पलक मुच्छल विंग वुमन बनी थीं। ये सब कुछ 25 जनवरी 2026 तक डिलीट कर दिया। लेकिन उन्होंने 23 मई 2025 का वीडियो पोस्ट नहीं डिलीट की। कैप्शन था- "सभी प्यारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।", दरअसल इसी दिन पलाश मुच्छल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है, वो सबसे पहले स्मृति मंधाना को केक खिलाते हैं। इसके बाद अपनी बहन पलक मुच्छल, सोनू निगम को वह केक खिलाते नजर आते हैं।