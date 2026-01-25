25 जनवरी 2026,

रविवार

बॉलीवुड

शादी टूटने के बाद… पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना संग सारी फोटो-वीडियो कर दी डिलीट, सिर्फ इस पोस्ट को छोड़कर

पलाश मुच्छल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्मृति मंधाना संग सभी फोटो-वीडियो पहले ही डिलीट कर दी थी, लेकिन उन्होंने एक खास पोस्ट को अब तक डिलीट नहीं किया है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 25, 2026

Palash Muchhal-Smriti Mandhana

फोटो में पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना (इमेज सोर्स: एक्स)

Palash Muchhal-Smriti Mandhana: शादी टूटने के बाद जहां ज्यादातर लोग अपनी पुरानी यादों से दूरी बनाना चाहते हैं, यही कारण है की लोग सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो-वीडियो डिलीट कर देते हैं। ठीक ऐसा ही काम सिंगर-कंपोजर पलाश मुच्छल ने किया। उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ अपनी लगभग सारी फोटो-वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक खास पोस्ट को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। यही अकेली बची वीडियो है, जिसे उन्होंने डिलीट नहीं की, चलिए इसके बारे में बताते हैं।

कब की है वीडियो?

शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने अपने सोशल मीडिया से स्मृति संग सभी फोटो-वीडियो हटा दिया। सालों से लोगों की पसंदीदा रही उनकी और स्मृति मंधाना की तमाम तस्वीरें, चाहें वो लंदन वाला केक स्मैश, WPL जीत के बाद का गले मिलना, DY पाटिल स्टेडियम का वो वायरल प्रपोजल, जिसमें पलक मुच्छल विंग वुमन बनी थीं। ये सब कुछ 25 जनवरी 2026 तक डिलीट कर दिया। लेकिन उन्होंने 23 मई 2025 का वीडियो पोस्ट नहीं डिलीट की। कैप्शन था- "सभी प्यारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।", दरअसल इसी दिन पलाश मुच्छल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है, वो सबसे पहले स्मृति मंधाना को केक खिलाते हैं। इसके बाद अपनी बहन पलक मुच्छल, सोनू निगम को वह केक खिलाते नजर आते हैं।

2020 में हुई थी पहली मुलाकात

2020 में हुई उनकी पहली मुलाकात से लेकर 2025 तक, पलाश–स्मृति की लव स्टोरी फैंस के लिए हमेशा एक रोमांटिक इंस्पिरेशन रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट शादी के ठीक कुछ दिन पहले आता है, जब दोनों एक-दूसरे से जुदा हो जाते हैं।

पलाश मुच्छल ने 10 करोड़ रुपये का भेजा मानहानि नोटिस

पलाश मुच्छल ने हाल ही में अपने वकील श्रेयांश मिठारे के जरिए विद्यान माने को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। पलाश का कहना है कि विद्यान के लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे, अपमानजनक और उनकी छवि खराब करने वाले हैं।

आपको बता दें, विद्यान ने पलाश पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसी आरोप पर जवाब देते हुए पलाश ने सोशल मीडिया स्टोरी में 2023 से 2025 के बीच बनी 'नजरिया' फिल्म की डील को लेकर अपनी बात साफ की। उन्होंने बताया कि विद्यान के आरोपों का कोई सबूत नहीं है। इसके साथ ही पलाश ने अपनी टूटी हुई शादी और अफेयर के आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और वह इसके खिलाफ पूरा कानूनी कदम उठाएंगे। विद्यान माने ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। पलाश ने साफ कहा है कि वह कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे।

