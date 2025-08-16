चर्च में रोमांटिक सीन पर ईसाई समुदाय का फूटा गुस्सा, अब उठी ये मांग

बता दें कि फिल्म के ट्रेलर में सिद्धार्थ और जाह्नवी चर्च में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर ईसाई समुदाय के एक ग्रुप 'वॉचडॉग फाउंडेशन' ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि चर्च ईसाइयों के लिए एक पवित्र जगह है और इसे अश्लील कंटेंट के स्टेज के रूप में नहीं दिखाना चाहिए।

वॉचडॉग फाउंडेशन ने CBFC (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को लेटर लिखकर फिल्म से चर्च वाले सीन को हटाने की मांग की है। उन्होंने फिल्म के अलावा ट्रेलर और प्रोमोशन वीडियो से भी इस सीन को हटाने को कहा है।