Paresh Rawal ने भारतीय सेना और पुलिस को बताया असली हीरो, एक्टर्स को कहा एंटरटेनर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया (Social Media) पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं। इस बार उन्होंने भारतीय सेना (Indian Army) को लेकर ऐसी बात कही कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है।

दरअसल, परेश रावल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल (Paresh Rawal Twitter) से लोगों से अपील की है कि फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स को एंटरटेनर बोलना चाहिए जबकि हमारी पुलिस और सेना को असली हीरो (Indian Army Real Hero) कहना चाहिए। उनकी इस अपील ने सभी का दिल जीत लिया है। उनका ये स्टेटमेंट उस वक्त आया है जब भारतीय सेना गलवान घाटी को लेकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। साथ ही हाल ही में चीन के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। ऐसे में परेश रावल ने लोगों से अपील की है वो भारतीय सेना और पुलिस को हीरो कहें।

परेश रावल ने ट्वीट (Paresh Rawal Tweet) करते हुए लिखा, 'हमें कलाकारों को एंटरटेनर कहना शुरू कर देना चाहिए और हमारी सेना और पुलिस को हीरो कहना चाहिए। ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को असली हीरो का मतलब पता चल सके'। उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग उनके इस ट्वीट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

We Should Start Calling Actors As 'Entertainers' And Our Army & Police As 'Heroes' for Our Next Generation To Know The Actual Meaning Of Real Heroes !!!

आपको बता दें कि परेश रावल अपने ट्वीट से काफी सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में उन्होंने रामचंद्र गुहा द्वारा ब्रिटिश लेखक के हवाले से गुजरात को सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ बताने पर करारा जवाब दिया था। परेश रावल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'इतिहास की पुस्तकों को विकृत करने के बाद, गुटलेस गुहा गुजराती/बंगाली का एक नया राग छेड़ते हैं! ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी की पूंछ पर मुफ्त सवारी मिल रही है...!'

