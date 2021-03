परिणीति चोपड़ा ने बॉडी शेमिंग पर तोड़ी चुप्पी, बताया ट्रोलिंग पर कैसा होता था महसूस

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना को लेकर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की बायोपिक साइना में परिणीति के अभिनय की सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा की जा रही है। लंबे समय बाद परिणीति किसी बड़ी फिल्म से फिर से लोगों ने बीच अपनी जगह बनाने को तैयार हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भी बहन परिणीति की फिल्म को लेकर तारीफ की है। वहीं इसी बीच परिणीति ने बॉडी शेमिंग को लेकर अपनी टिप्पणी दी हैं। उन्होंने बताया कि जब लोग उन्हें उनके लुक से जज करते थे और बुरे कमेंट करते थे तो उन्हें कैसा लगता था।

बढ़े हुए वजन पर लोग चिढ़ाते थे

परिणीति चोपड़ा अपने बढ़े हुए वजन को लेकर बुरी तरह से ट्रोल हो चुकी हैं। उस दौरान परिणीति ने फिल्मों और सोशल मीडिया सबसे दूरी बना ली थी। इसके बाद जब एक साल बाद परी सबके सामने आई तो लोग उनकी फिटनेस देखकर हैरान रह गए। इन दिनों परिणीति अपनी दो फिल्में 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' और साइना को लेकर चर्चाओं में हैं।

Never had any movie of mine reviewed like this before ... this is crazy .. Team #Saina thanks you respected critics .. we are so grateful 🙏 pic.twitter.com/Nmmt6RdsFr