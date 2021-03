जोमैटो डिलीवरी बॉय के समर्थन में उतरीं परिणीति चोपड़ा, महिला को दंडित करने को लेकर कही बड़ी बात

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जोमैटो एप चर्चा में बना हुआ है। एक महिला ने एप के डिलीवरी बॉय पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला ने अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसके नाक से खून बह रहा था। महिला का आरोप है कि खाना लेट आने के कारण फ्री फूड की डिमांड करने पर डिलीवरी बॉय ने उसके साथ मारपीट की। जबकि अब डिलीवरी बॉय ने महिला पर आरोप लगाते हुआ कहा कि महिला ने गाली-गलौच देना शुरू किया और चप्पल से मारपीट की। ऐसे में देशभर में लोग इस मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं, अब एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने इस मामले पर अपनी बात कही है।

परिणीति ने डिलीवरी बॉय का किया समर्थन

परिणीति चोपड़ा ने डिलीवरी बॉय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता कि वो बेगुनाह है। साथ ही, परिणीति ने जोमैटो से कहा है कि अगर उनकी मदद की जरूरत है तो वो उन्हें बताएं। परिणीति ने ट्वीट कर लिखा, 'जोमेटो इंडिया, कृपया सच की जांच करें और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करें। अगर सज्जन मासूम है (मेरा मानना है कि वह है), कृपया हमें महिला को दंडित करने में मदद करें। यह अमानवीय, शर्मनाक और दिल दहला देने वाला है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे मदद कर सकती हूं।' अपने ट्वीट में उन्होंने जोमैटो को टैग भी किया है।

Zomato India - PLEASE find and publicly report the truth.. If the gentleman is innocent (and I believe he is), PLEASE help us penalise the woman in question. This is inhuman, shameful and heartbreaking .. Please let me know how I can help.. #ZomatoDeliveryGuy @zomato @zomatoin