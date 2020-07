Corona News: पार्थ समथान पर क्वारन्टीन नियम तोड़ने का आरोप, एक्टर ने कही यह बात.....

टीवी कलाकार पार्थ समथान पर क्वारन्टीन नियम तोड़ने का आरोप लगा है। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने बीएमसी को टैग करते हुए लिखा-"पार्थ बीएमसी के क्वारन्टीन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ।वह अपने बीएमसी सील हाउस से बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोरेगांव निवासियों को जोखिम में डाल रहे हैं, उनका हाउस हेल्प जो उनके साथ रह रहा था, अभी भी पॉजिटिव है, बीएमसी एक्शन लीजिए।"

इस पर एक्टर ने जवाब देते हुए लिखा- "हां, मैं कोविड नेगेटिव आ गया हूं, मैं 17 दिनों से होम क्वारंटीन था ।टेक्निकली 14 दिन से ज्यादा होता है और आप पिछली रात मुझे पैनिक अटैक आया तो क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी? और अभी मैं पुणे में अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा हूं।" इस पर एक यूजर ने लिखा- "यही कारण है कि बीएमसी रूल्स और प्रबंधन समिति है, सोसाइटी में 24 घंटे की हेल्प लाइन के साथ एक क्वारन्टीन सेंटर है जहां से वह डॉक्टर को कनेक्ट कर सकता है, अगर हर कोई पार्थ की तरह बहाने देने लगेगा तो कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।" इसके बाद पार्थ ने लिखा- "और हां जब मैं कोविड से रिकवर कर रहा हूं तो मैं ज्यादा सुरक्षित इंसान हूं । आपसे भी ज्यादा सुरक्षित हूं, तो प्लीज किसी को भी खतरा कहने से पहले अपने फैक्टस चेक कर लें। आप सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए।

आपको बता दें कि कसौटी जिंदगी फेम एक्टर पार्थ समथान कोरोना संक्रमित हो गए थे। वह इस टीवी शो में अनुराग बसु का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि अब वह कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन शूटिंग पर जाने से पहले कुछ और दिन घर पर रह कर आराम करना चाहते हैं ।क्योंकि वह फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं । एक्टर ने 12 जुलाई को कोरोना टेस्ट करवाया था। जिसमें वे संक्रमित पाए गए थे ।इसी के साथ ही शो की शूटिंग रोक दी गई थी वहीं अन्य टीम मेंबरों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था।

Dear @Suhaasi ,yes I have tested negative and I was home quarantined for 17 days which technically is more than 14 .. and last night I had a panic attack so were you willing to take me to the doc?? And now m on my to Pune to spend some much needed time with my family .. — Parth Samthaan (@LaghateParth) July 28, 2020

This is so heights of people and how the hell they can behave with any person who was covid positive ??is this our humanity that now we will harass covid positive people who now recovered from it ?? Everyone is scared I get it but how the hell we get this right to behave — Swati Rathor (@SwatiRathor12) July 28, 2020