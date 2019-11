पति, पत्नी और वो का ट्रेलर इस वजह से हो रहा ट्रोल, फैंस ने कहा- फ्लॉप होने वाली है

नई दिल्ली | कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'पति, पत्नी और वो' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं कि 1978 में आई बी आर चोपड़ा कि फिल्म का रीमेक है ये फिल्म। ट्रेलर के आने के बाद जंहा कुछ फैंस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं तो वहीं कुछ ने ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म का ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की झड़ी लग गई है।

जैसी फिल्म की कहानी है कि कार्तिक यानी चिंटू त्यागी दो लड़कियों के प्यार में पड़ जाते हैं। ट्रेलर में वैसा ही दिखाया गया है लेकिन फैंस ने पूरानी फिल्म से कंपेयर करके सीक्वेल को कबाडा़ बता दिया है। एक यूज़र ने लिखा- क्या बकवास ट्रेलर है 'पति पत्नी और वो' का, अच्छी खासी मूवी का पूरा कबाड़ा होने वाला है, पूरी तरह निराशाजनक।

एक यूज़र ने लिखा- 'पति पत्नी और वो' फ्लॉप होने वाली है, आपकी पुरानी फिल्मों की तरह, फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी आउटडेटेड है, आप एक अच्छे डायरेक्टर नहीं हैं, कुछ अच्छी फिल्में बनाइए। फैंस को फिल्म के रीमेक गाने भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। आपको फिल्म में अखियों से गोली मारे और धीमे धीमे का रीमेक गाना देखने को मिलेगा। इसी पर एक यूजर ने लिखा- ये 2019 है और बॉलीवुड में अब भी एक दो साल पुराने गानों का रीमेक बनाकर फिल्में बनाई जा रही हैं, कब कार्तिक आर्यन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, भूमि पेडनेकर के कोई अलग हीरोइन भी ट्राई करिए।

#PatiPatniAurWoh will be a FLOP just like your last movie. The concept of movie is outdated now. You're not a good Director. Make some good movies.