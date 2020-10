अभिनेत्री पायल घोष हुई आइसोलेट, खुद बोली कोरोना टेस्ट कराने की बात

बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष ने 27 अक्टूबर को रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए ज्वाइन कर ली है। जिस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। जिसमें रामदास अठावले की उपस्थिति में वे पार्टी का झंडा हाथ में लेती नजर आ रही है। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया और अपना ही कोरोना टेस्ट कराने की बात की है।

जानकारी के अनुसार रामदास ने अपने ट्विटर अकाउंट से बताया कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, डॉक्टर के अनुसार वह कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे। ऐसे में रामदास ने लोगों से अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वह अपना कोविड-19 टेस्ट करवा ले। इस पर रिट्वीट करते हुए पायल ने उन्हें जल्द ठीक होने की दुआ की और इसी के साथ उन्होंने लिखा, "आपके सभी के मैसेज के लिए सभी का शुक्रिया। हां यह बताना चाहती हूं कि अपने कोविड टेस्ट हो जाने तक मैंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है ।" अभिनेत्री को इस पार्टी में महिला विंग की उपाध्यक्ष बनाया गया है।

