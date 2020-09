Anurag Kashyap की बढ़ी मुश्किलें, पायल घोष ने बलात्कार की धाराओं के तहत दर्ज कराई FIR

नई दिल्ली | बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर एक्ट्रेस पायल घोष (Payal Ghosh) बीते दिनों यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। अब अभिनेत्री ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बलात्कार की धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है। पायल ने सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी थी कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। उन्होंने पीएम मोदी को टैग करके इंसाफ की गुहार लगाई थी। उसके बाद पायल ने इंटरव्यू में अनुराग कश्यप को लेकर एक के बाद एक खुलासे किए। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। हालांकि अनुराग ने पायल के सभी आरोपों से इंकार किया है।

Finally FIR has been lodged against Accused for the offence Rape, Wrongful Restrain, Wrongful Confinement and outraging modesty of woman U/S 376(1), 354, 341, 342 of IPC, @iampayalghosh @ANI @PTI_News @NCWIndia