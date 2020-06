ट्विटर अकाउंट रिस्टोर होते ही Payal Rohatgi ने कहा- उसके पीछे मुझे नागिन कहा जा रहा है जो दिल्ली दंगों के पीछे है

नई दिल्ली: एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही में उनके ट्वीट (Payal Rohatgi Tweet) से एक नया विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल, पायल रोहतगी का ट्विटर अकाउंट से 7 दिनों के लिए सस्पेंड (Payal Rohatgi Twitter Account Suspended) कर दिया गया था।

पायल रोहतगी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होते ही उनके समर्थन में कई लोगों ने ट्वीट किए थे। हालांकि अब उनका अकाउंट फिर से रिस्टोर (Payal Rohatgi Twitter Account Restore) हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर पायल रोहतगी ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नागिन कहा जा रहा है वो भी उसके लिए जो दिल्ली दंगों के पीछे है। पायल ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'उदारवादी.. उस महिला को अपशब्द कहने पर मुझे जहरीली और नागिन कह रहे हैं, जो दंगों में जल रही दिल्ली के पीछे है। इन बेकार लोगों को अपने जीवन के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुंठित हो गए हैं।'

बता दें कि पायल रोहतगी ने दिल्ली हिंसा मामले (Delhi Violence Case) में गिरफ्तार हुईं जामिया मिलिया इस्लामिया की एमफिल छात्रा सफूरा जरगर सफूरा जरगर (Safoora Zargar) के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे। जिसके बाद ट्विटर पर बवाल मच गया था। इसी के चलते ट्विटर ने उनका अकाउंट एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद उनके सपोर्ट में ट्विटर पर #ISupportPayalRohatgi टॉप ट्रेंड करने लगा है। उनके समर्थन में करीब 10 हजार ट्वीट्स किए गए थे। जिसके बाद पायल रोहतगी ने उनका धन्यवाद किया, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे।

पायल रोहतगी ने लोगों को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया, 'राम राम जी! जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्हें मैं धन्यवाद करती हूं। मैंने कभी भी कानून तोड़ने की कोशिश नहीं की और ना ही सड़कों पर दंगे पैदा किए। फिर भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर टारगेट की जाती हूं। स्वरा भास्कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनका अकाउंट वैलिड है, एक्टिव है और वर्किंग है।'

Ram Ram ji 🙏 Thank U everyone who supported me. I have never tried to break law or comeon streets to create riots. Yet I get targeted on this platform. A kutiya was named #Savitri in Webseries but that was OK 4 liberals🤨 But when I addressed them with Same they became mad 😜 pic.twitter.com/bc7LOCqzu4