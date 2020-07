Sushant के लिए CBI जांच की मांग करने के बीच Payal Rohatgi का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड, फैंस से की वापस दिलाने की रिक्वेस्ट

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। ट्विटर पर वो काफी एक्टिव रहती हैं और कई सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियां (Payal Rohatgi on Twitter) रखती हैं। पिछले कुछ दिनों से वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर (Payal asked CBI appeal for Sushant) रही थी। उन्होंने कुछ फैक्ट्स को सामने रखते हुए सुशांत की सुसाइड पर सवाल उठाए थे। वो अपने ट्विटर के जरिए अलग-अलग मुद्दों पर पूरी राय रखती थीं और उन्हें फैंस का सपोर्ट भी मिलता था। लेकिन अब उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड (Payal Rohatgi Twitter account suspended) कर दिया गया है। पायल इस बात से बेहद नाराज हैं कि बिना किसी जानकारी दिए उनका अकाउंट को सस्पेंड किया गया। उन्होंने अपनी गुहार इंस्टाग्राम के जरिए लगाई है।

पायल रोहतगी ने अपने फैंस से अपील की है कि उनका अकाउंट जल्द ही बहाल करवाएं। पायल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी (Payal Rohatgi shared Instagram video) करते हुए कहा कि अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला कि मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। वो भी बिना कोई कारण बताए, मुझे इस बारे में ना ही कोई फोन, ना ही मैसेज और न मेल के जरिए बताया गया (Payal says without reason why Twitter suspended my account) है। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूं कि ये पता लगाएं ट्विटर इंडिया (Payal request to fans to asked Twitter India) के जरिए कि मेरा अकाउंट उन्होंने क्यों किया है।

पायल ने आगे कहा कि ना ही मैं किसी को गाली देती हूं ना मैं किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करती हूं। मैं फैक्ट्स जरूर रखती हूंकिन मेरी कोशिशों को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा जो ट्विटर को कंट्रोल करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज मेरे ट्विटर को लाने के लिए अपनी मांग रखे (Payal Asked Fans support for Twitter back)। नहीं तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी। इसके अलावा पायल ने ट्विटर सस्पेंड का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।

बता दें कि पहले भी पायल रोहतगी का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। उस वक्त उन्होंने जामिया मिलिया की छात्रा सफूरा जरगर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि उनके फैंस ने ट्विटर अकाउंट को वापस शुरू करा दिया था।