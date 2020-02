'शिकारा' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर, विधु ने कहा- मुझे कुछ नहीं पता

नई दिल्ली। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'शिकारा : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स' (Shikara: The Untold Story of Kashmiri Pandits) लगातार विवादों में फसती जा रही है। फिल्म की रिलीज की लेकर भी खतरा है। माजिद हैदरी, इफ्तिखार मिसगर और एडवोकेट इरफान हाफिज लोन ने फिल्म शिकारा (Shikara) की रिलीज पर रोक के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट (J&K Court) में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि इस फिल्म में कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के बारे में गलत तथ्य दर्शाए गए हैं।

We have just learnt from media sources that a petition has been filed in the Hon. J&K HC against the release of #Shikara . We have no other information about the matter. Our counsel #HarishSalve will take appropriate steps as may be required. @foxstarhindi #VidhuVinodChopra