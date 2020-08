Kangana Ranaut ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए किया ट्वीट, बताया ग्रह पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस Kangana Ranaut सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने किसी न किसी ट्वीट से सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इन दिनों कंगना रनौत Sushant Singh Rajput की मौत को लेकर आए दिन ट्वीट करती रहती हैं। इस बीच हाल ही में कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक ट्वीट किया है। कंगना ने पीएम मोदी को ग्रह पर सबले शक्तिशाली व्यक्ति बताया है।

कंगना ने लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी यकीनन इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और फिर भी बहुत विनम्र हैं।' उनका यह ट्वीट Social Media पर काफी वायरल हो रहा है। लोग उनके इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले भी वह पीएम मोदी के समर्थन में अपनी बात कह चुकी हैं।

आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले कंगना ने खुलासा किया था कि बीजेपी ने उन्हें टिकट ऑफर की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'जिन लोगों को लगता है कि मैं मोदी जी को इसलिए सपोर्ट करती हूं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहती हूं। तो बता दूं कि मेरे दादा जी 15 सालों तक कांग्रसे के एमएलए रहे हैं। मेरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है। गैंगस्टर फिल्म के बाद मुझे लगभग हर साल कांग्रेस से ऑफर आए थे।'

इसके बाद कंगना ने आगे लिखा, 'फिल्म मणिकर्णिका के बाद मुझे बीजेपी ने भी टिकट ऑफर किया था। मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पर अपने काम से बेहद प्यार है और मैंने कभी भी राजनीति के बारे में नहीं सोचा। तो ऐसे में जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जिन्हें मैं सपोर्ट करना चाहती हूं, अब उन्हें ये सब बंद करने की जरूरत है।' कंगना के इन ट्वीट्स ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

From Congress, fortunately after Manikarnika even BJP offered me a ticket, I am obsessed with my work as an artist and never thought about politics so all the trolling that I get for supporting who I want to support as independent thinker need to stop 🙂🙏