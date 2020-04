पीएम मोदी के 9 मिनट तक रोशनी फैलाने के संदेश पर बॉलीवुड का आया रिएक्शन, हेमा से लेकर तापसी ने किया सपोर्ट

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (coronavirus) के खतरे से निपटने के लिए देश में चल रहे 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जनता को एक बार फिर संदेश दिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने जनता का धन्यवाद दिया उसके बाद ताली-थाली की ही तरह एक और अपील की। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को सभी रात 9 बजे अपने घरों की सारी लाइट्स बंद करके 9 मिनट के लिए दीया, मोमबत्ती, मोबाईल की टॉर्च को अपने घर की बालकनी या दरवाजे पर खड़े होकर जलाएं। इसके साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेन्सिंग की भी याद दिलाई। उनके इस संदेश के बाद बॉलीवुड की तरफ से भी रिएक्शन्स आना शुरू हो गए हैं। हेमा मालिनी से लेकर तापसी पन्नू तक सभी ने सपोर्ट में ट्वीट कर खुशी जताई। तापसी ने ट्वीट कर लिखा- एक और टास्क मिल गया है।

हेमा मालिनी ने ट्वीट कर लिखा- हमें घातक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपने पीएम मोदी के साथ शपथ लेनी चाहिए। ये वक्त है सभी का एक साथ आने का, सपोर्ट करने का और कोरोना वायरस को रोकने में सरकार की मदद करने का। हम 5 अप्रैल को उनका संदेश को पूरा करेंगे। क्या आप लोग भी साथ हैं?

Let us take an oath to be with our PM @narendramodi in this long & arduous war against the deadly Corona virus. This is the time to come together & show our solidarity as one & help our govt in controlling Covid. We will carry out his request on Apr 5. Are you all in agreement?🙏