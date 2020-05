पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी के आए रिएक्शन

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी के रिएक्शन आने लगे हैं अधिकतर सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया पर इसे कोरोना संकट के दौरान संजीवनी बूटी की तरह माना है जो निश्चित ही लोगों को इस आर्थिक संकट से उबारने का काम करेगा।

पीएम मोदी द्वारा 12 मई रात 8:00 बजे एक स्पीच दी गई , इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में देशवासियों को आगे बढ़ने के साथ आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया, इस अवसर पर उन्होंने करीब 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसके बारे में विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगे, उनकी स्पीच के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो न केवल देश बल्कि पूरा विश्व सुनता है और प्रेरणा लेता है, 130 करोड़ भारतीय आत्मनिर्भरता की कुंजी लेकर चलेंगे तो कामयाबी यकीनन हमारे कदम चूमेगी, बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा है नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई स्पीच बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरक है, अभिनेता अर्जुन रामपाल ने लिखा है वाह 20 लाख करोड़, इसी प्रकार चेतन भगत, रणवीर शौर्य सहित अन्य सेलिब्रिटी ने मोदी के इस आर्थिक बजट की सराहना की है।

Very powerful and inspiring speech by Shri Narendra Modi ji @PMOIndia. #golocal