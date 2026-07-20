साहिबा का फिल्मी सफर काफी दिलचस्प तरीके से शुरू हुआ। जब वह लंदन में पढ़ाई कर रही थीं, तब फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली ने उन्हें एक ऑडिशन के लिए बुलाया था। साहिबा ने फिल्म 'लैला मजनूं' में मुख्य भूमिका (Lead Role) के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन वह मुख्य किरदार हासिल करने से चूक गईं, पर फिल्म में उन्हें एक बेहद अहम किरदार निभाने का मौका मिला, जिससे उनकी बॉलीवुड एंट्री हुई। इसके बाद वह नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' और फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में भी एक पत्रकार के रूप में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा 'FilterCopy' के डिजिटल वीडियो ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है।