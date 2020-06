पुलिस ने बरामद किया Tiktok Star Siya Kakkar का फोन, फॉरेंसिक जांच में खुलेगा मौत की असल वजह से पर्दा

नई दिल्ली। महज 16 साल की उम्र में फांसी लगाकर खुदखुसी करने वाली नेहा कक्कड़ ( Siya kakkar suicide case ) की मौत से सभी लोग काफी परेशान और हैरान है। सिया को लेकर कई बातें सामाने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सिया काफी समय से डिप्रेशन ( Siya was in depression ) में थी। वहीं सिया को लेकर सोशल मीडिया पर उड़ रही खबरों के मुताबिक सिया को सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant singh rajput ) की मौत का सदमा लग था। परिवार के बयान ( Siya Family statement ) के अनुसार उन्हें वीडियोज बनाने को लेकर काफी धमकियां (Threats were being received for making videos ) मिल रही थीं लेकिन उन्होंने सिया को हमेशा की तरह नॉर्मल ही देखा। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि सिया सुसाइड जैसा कदम उठा लेगी। सिया एक टिकटॉक स्टार ( Siya was tiktok star ) थीं। जिसके बाद से यह मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस को सिया के घर से उनका मोबाइल फोन ( Found siya's phone ) बरामद हुआ है।

टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ की जांच में जुटी पुलिस ( Police investigation ) के सामने मृतक का फोन मुसीबत बन गया। दरअसल, सिया के फोन पर पासवर्ड ( Siya phone password ) लगा हुआ है। जिसकी वजह से पुलिस को जांच पड़ताल करने में काफी परेशानी हो रही है। फोन के कॉल डिटेल्स ( Calls deatils ) निकाल कर वह पता लगाना चाहते है कि सिया की सोशल मीडिया ( There was no enmity on social media ) पर किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी और आखिरी बार सिया ने किस (Siya last call ) से बात की थी लेकिन फोन पर लगे पासवर्ड की वजह से पुलिस इस फोन को खोल नहीं पा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया के परिवार या किसी जानकार को भी मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता था, इसलिए अब पुलिस फोन को फॉरेंसिक जांच ( Forensic investigation ) के लिए भेज रही है, जिससे इसके पासवर्ड का पता लगाया जा सके।

दिल्ली के गीता कॉलोनी ( Delhi, Geeta Colony ) में अपने परिवार संग रहने वाली टिकटॉक स्टार सिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव ( Siya active in social media ) रहती थीं। यही नहीं टिकटॉक पर उनके 11 मिलियन ( 11 million ) और इंस्टाग्राम ( Instagram ) पर करीब एक लाख से अधिक फॉलोवर्स ( Followers) हैं। सिया को वीडियोज बनाने के पैसे भी मिलते थे। जो उनके Paytm अकाउंट में ही आते थे। पिछले कई सालों से सिया डांस के वीडियो ( Made dance video ) बना रही थी। इन वीडियो को वह टिकटॉक के अलावा इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब ( Youtube ) पर भी शेयर करती थी।