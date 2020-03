लॉकडाउन के बावजूद मुंबई के बीच पर दिखा लोगों का जमावड़ा, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर सरकार से पूछा सवाल

नई दिल्ली | जहां एक तरफ कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया गया है वहीं कुछ लोग अभी भी इसे सीरियस्ली नहीं ले रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद अपने घरों से निकलकर टाइम पास कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने इसे लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने फोटो और वीडियोज़ साझा किए हैं जिसमें लोगों की भीड़ मुंबई के वरसोवा बीच पर दिखाई दे रही है।

That was today..... how many could get infected? And how many could they infect?? https://t.co/szYK3Sb8Mh — Pooja Bedi (@poojabeditweets) March 26, 2020

पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने अपने ट्विटर (twitter) पर मुंबई के वरसोवा बीच की फोटो शेयर की हैं और सवाल महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि क्या ये है लॉकडाउन? एक्ट्रेस द्वारा शेयर किए गए ये वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं और उनका ट्वीट सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। साथ ही सभी के मन में ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जहां एक तरफ लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है वहीं इतने सारे लोगों का हूजूम कैसे मुंबई के बीच पर घूम रहा है। पूजा बेदी के इस ट्वीट पर कई यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अपना गुस्सा ऐसे लोगों पर निकाल रहे हैं।

एक वीडियो में पुलिस का सायरन बजता हुआ भी दिखाई दे रहा है जिसके बाद लोग तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन दूसरे ही पल पुलिस के जाने के बाद फिर से वहीं घूमते दिखाई देते हैं। पूजा ने अपने ट्वीट में इस बात को मेंशन किया है कि पुलिस के जाते ही ये लोग फिर से वहां दिखाई दिए। बहराल इन वीडियोज़ से इतना तो साफ है कि लोग अभी भी कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बता दें कि भारत में अब तक कोरोना वायरस से 17 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।