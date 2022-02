जानें महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट की अफेयर शादी और तलाक से जुड़ी खास बातें

बॉलीवुड एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिल्म मेकर पूजा भट्ट ने 17 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया था। इस स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं पूजा भट्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही कोई जानता होगा।

Updated: March 01, 2022 12:06:21 am

एक्ट्रेस और फिल्ममेकर पूजा भट्ट ने हाल ही में अपना 50 वां जन्मदिन मनाया हैं। पूजा का जन्म 24 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में महेश भट्ट और किरण भट्ट के घर हुआ था। पूजा फिल्ममेकर महेश भट्ट की पहली संतान हैं। पिता की तरफ से पूजा आधी गुजराती और आधी मुस्लिम हैं जबकि मां की तरफ से अंग्रेजी, स्कॉटिश, अर्मेनियाई हैं।

pooja bhatt read unknown facts about her love life marriage and career