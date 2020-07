Pooja Bhatt ने शेयर किया ऐसा वीडियो कि Kangana Ranaut के बदले सुर, महेश भट्ट को थैंक्स कहकर लड़ाई की खत्म

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्स को वो अक्सर अपने निशाने पर लेती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन (Sushant Singh Rajput death) के बाद भी वो खुलकर सामने आई थी और नेपोटिज्म को उनकी सुसाइड (Nepotism in bollywood) का कारण बताया था। उन्होंने साफतौर पर करण जौहर (Karan Johar) का नाम लिया था। साथ ही आउटसाइडर्स के साथ अच्छा व्यवहार ना होने को लेकर वो स्टारकिड्स पर भी भड़की थीं। अब कुछ दिनों से उनकी ट्विटर वॉर पूजा भट्ट (Pooja Bhatt Kangana Ranaut Twitter war) के साथ चल रही है। दोनों एक दूसरे से महेश भट्ट को लेकर तीखी बहस कर रहे थे। लेकिन अचानक पूजा भट्ट ने कुछ ऐसा शेयर किया जिसे देख कंगना के सुर (Pooja Bhatt shared Kangana video) बदले हुए नजर आए।

Guess videos lie too? 🙃 Besides, it takes two to battle. I leave the denials & accusations to more evolved souls. I rather put forth facts! https://t.co/GKwYQW6Au9 https://t.co/J6341QtFAh

पूजा भट्ट ने एक वीडियो शेयर किया जो फिल्मफेयर अवॉर्ड (Filmfare Award video) का है। इस वीडियो में कंगना रनौत को फिल्म गैंगस्टर (Film Gangster) के लिए बेस्ड डेब्यू का फिल्म फेयर अवॉर्ड (Kangana won best debut Filmfare award) दिया गया। कंगना जैसे ही स्टेज पहुंचती हैं तो उन्होंने गैंगस्टर की पूरी टीम को धन्यवाद किया। साथ ही अनुराग बासु का नाम भी (Kangana thanked Anurag Basu) लिया। अपने मेकअप मैन, हेयरड्रेसर वाले को भी थैंक्स कहा। हालांकि कंगना ने अलग से महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) या मुकेश भट्ट (Mukesh Bhatt) का नाम नहीं लिया लेकिन अवॉर्ड लेने के लिए जाते समय वो मुकेश भट्ट से गले मिलकर गई। पूजा ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- शायद वीडियो भी झूठ बोलते हों, दो लोगों की लड़ाई है। मैं आरोप-प्रत्यारोप समझदार लोगों के लिए छोड़ देती हूं। इसके बजाए मैं सिर्फ फैक्ट्स सामने रख रही हूं।

Pooja ji Kangana is thankful to Vishesh films fr launching her but she wants outsiders to be treated better,She is thankful that her ex broke up with her but she wishes it ws done respectfully,She feels fortunate to fnd success in world run by men but she wishes patriarchy ends🙏 https://t.co/ZZ7VVcRpJZ