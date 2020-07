भद्दे कमेंट्स करने वालों को Pooja Bhatt ने दी चेतवानी, बहन Shaheen Bhatt लेंगी लीगल एक्शन

नई दिल्ली। एक्ट्रेस और फिल्मकार पूजा भट्ट ( Actress and Filmmaker Pooja Bhatt ) ने सोशल मीडिया पर ट्रोल ( Warn to social media troll ) करने वालो को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने अपशब्दों के साथ सोशल मीडिया पर ट्रोल्स करने वालो को लेकर सिनेमा जगत के सितारों ( Pooja alert to film industry celebs ) को आगाह किया है। उनके अनुसार इन ट्रोल्स के जरिए वे फिल्मी कलाकारों के साथ सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार ( trollers misbhave with celebs ) करते हैं जबकि असल दुनिया में इनका न कोई वजूद होता ( Troller has noidentity ) है न ही उनकी कुछ खास पहुंच होती है। गौरतलब है कि इससे पहले पूजा ने एक वीडियो के जरिए एक महिला कलाकार के खिलाफ बलात्कार की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए वडोदरा पुलिस की तारीफ की थी।

Social media or anti-social media?Motivated,misguided or inherently miserable people target those they wouldn’t normally have access to & those who dare go against popular opinion,unleashing abuse & threats.Ignoring them fuels their frustration & makes them direct hate elsewhere. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 13, 2020

अपने ट्वीट के माध्यम से पूजा भट्ट ( Pooja Bhatt tweet ) ने कहा, ' सोशल मीडिया या असामाजिक मीडिया? प्रेरित, गुमराह या स्वाभाविक रूप से दुखी लोग उन लोगों पर निशाना साधते हैं जिनके पास आम तौर पर उनकी पहुंच नहीं होती है और जिनके पास लोकप्रिय राय के खिलाफ जाने की हिम्मत होती है। वे कलाकारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें धमकियां ( Misbehave and threaten them ) देते हैं। उन्हें नजरअंदाज करने से उनकी हताशा को ओर बढ़ावा मिलता है और वे फिर सीधे नफरत दिखाने लगते हैं। '

Social media or anti-social media?Motivated,misguided or inherently miserable people target those they wouldn’t normally have access to & those who dare go against popular opinion,unleashing abuse & threats.Ignoring them fuels their frustration & makes them direct hate elsewhere. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 13, 2020

वहीं पूजा भट्ट ने अगले ट्वीट ( Pooja bhatt next tweet ) में कहा, 'किसी भी और सभी आक्रामक, अपमानजनक व्यवहार को अनदेखा या मूक करना पर्याप्त नहीं है। इस तरह के ट्रोल पर रिपोर्ट ( Report against trollers ) करके तुरंत ब्लॉक ( Just block trollers ) करें और सभी के प्रति होने वाली अपमानजनक व्यवहार को रोकें। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे घरों में कौन आए और कौन नहीं। इस वजह से हमें सोशल मीडिया अकाउंट ( Social media account ) के माध्यम से प्रेरित, गुमराह और स्वाभाविक रूप से दुखी लोगों को हम तक पहुंचने की अनुमति क्यों देनी चाहिए?'

Not enough to merely ignore or mute any & all aggressive,abusive behaviour one observes. Report,block abusive behaviour towards one & all.We choose who we let into our homes so why permit our social media accounts to be inundated by motivated/misguided/inherently miserable souls? — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 13, 2020

अपनी बात के अंत में उन्होंने कहा, ' आलोचना एक चीज है। खूब गाली दो। दुर्व्यवहार को अनदेखा (Ignoring promotes trolls ) करने से लगता है कि यह उन ट्रोल्स को ईंधन देगा जो और लोगों पर निशाना ( Trollers target people ) साधते हैं। इस पर लगाम लगानी होगी। किसी भी मुद्दे पर कोई सहमत तो कोई असहमत हो सकता है हालांकि सोशल मीडिया पर पहुंच होने से उसे किसी को भी धमकी देने और गलत व्यवहार करने का अधिकार नहीं मिल जाता है।'