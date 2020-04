फैन ने पूजा से पूछा- आपके पास सुपरपावर होती तो क्या करतीं, एक्ट्रेस ने बता दी दिल की ये बात

मुंबई। ऋतिक रोशन के साथ 'मोहनजोदारो' मूवी से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने हाल ही अपने फैंस से सोशल मीडिया पर बातचीत की। इस दौरान एक्ट्रेस ने रजनीकांत को लीजेंड, ऋतिक को बेहद अच्छा इंसान और शाहरुख खान को किंग आॅफ रोमांस बताया। एक्ट्रेस को संगीतकार और गायक के रूप में ए आर रहमान पसंद हैं। पूजा ने फैंस के कई सवालों के मजेदार, तो गंभीर प्रश्नों के विस्तार से जवाब दिए।

शूटिंग करना हर बार आसान नहीं

हर बार नए सीन की शूटिंग में होने वाले रोमांच को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूजा ने बताया कि निश्चित रूप से यह काम नीरस नहीं है। हालांकि यह उतना आसान नहीं है। कभी-कभी तो इसमें बहुत परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो परिणाम आता है, वह मूल्यवान होता है।

एक फैन ने एक्ट्रेस से पूछा कि अगर उनके पास सुपरपावर होता, तो वे क्या करतीं। इस पर उन्होंने बताया कि शायद भूतकाल या भविष्य में चली जाती। एक-दूसरी जगह जाने के लिए किसी आॅनलाइन टूल का इस्तेमाल करती जिसमें क्लिक करते ही मनचाही जगह घूमती।

Ability to teleport! Snap my fingers and travel. Maybe time travel too! 😏 #AskPooja https://t.co/g1pQQDeyIF — Pooja Hegde (@hegdepooja) April 1, 2020

Forever drooling over this man 🤤 beautiful inside AND out! So rare. #AskPooja https://t.co/pdwTYlmisz — Pooja Hegde (@hegdepooja) April 1, 2020

बुरे समय में भी मुस्कुराना पसंद

एक अन्य फैन ने पूजा से पूछा कि वे हमेशा खुश कैसे रहती हैं और उनकी मुस्कान का राज क्या है। इस पर एक्ट्रेस ने हंसते हुए जवाब दिया कि ये वास्तव में बहुत आसान है। मैं बुरे समय में भी खुश रहना पसंद करती हूं। आपको इसके लिए सुखद यादों को ताजा करना होता है। ये कुछ इस तरह है कि आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और साथ ही दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो इससे आपको भी बहुत अच्छा महसूस होता है।

लॉकडाउन में कर रही खुद का आंकलन

देशभर में लॉकडाउन के चलते स्टार्स भी घरों मेें रहने को मजबूर हैं। इसी पर एक फैन ने पूछ लिया कि वह इस दौरान शूटिंग या फोटोशूट मिस करती होंगी। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं वाकई सेट्स को मिस करती हूं। ये मेरे जीवन का सबसे संतुष्टि देने वाला हिस्सा है। हालांकि अभी समय अपनी सुरक्षा के लिए घरों में रहने का है, तो मैं अपने समय का उपयोग खुद के आंकलन और आंतरिक मजबूती के लिए कर रही हूं। इसके अलावा खाना खाती हूं, सोती हूं और चीजों को निहारती हूं।

Hahahahaha... it’s quite simple actually... I just CHOOSE to be happy...even in the toughest times, u have to tap into the happy memories..it’s something that’s internal 🙂 and if u can make someone laugh, that always helps you feel better too #AskPooja https://t.co/dboWJ8pSGw — Pooja Hegde (@hegdepooja) April 1, 2020

Yes! I miss being on set, it’s one of the most satisfying parts of my life. However right now it’s the time to stay home and be safe...so using my time to introspect and build on myself ☺️ #AskPooja https://t.co/lxcelMKTXW — Pooja Hegde (@hegdepooja) April 1, 2020

'कभी ईद कभी दिवाली' गंभीर फिल्म नहीं

सलमान खान के साथ अगली फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' पर पूजा ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये एक रोमांटिक फिल्म होगी जिसमें मेरा रोल शानदार होगा। इसकी स्क्रिप्ट ऐसी है जो आज के दौर से मेल खाती है। इसमें कोई सीख या गंभीर मुद्दे को नहीं बताया जाएगा। फिल्म एंटरटेनिंग और फन अंदाज वाली होगी। एक्ट्रेस को अब इसकी शूटिंग शुरू होने का इंतजार है। साजिद नाडियाडवाला की इस फिल्म में सलमान और पूजा के 'बिग बॉस 13' फेम आसिम रियाज भी अहम रोल में नजर आएंगे।