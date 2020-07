Bol Bachchan को लेकर Prachi Desai के निशाने पर Ajay Devgn, बड़ी गलती के कारण एक्ट्रेस ने लगाई लताड़

नई दिल्ली | डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन को सोमवार को आठ साल (Bol Bachchan completed 8 years) हुए थे। जिसको लेकर अजय देवगन ने ट्विटर पर फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें (Ajay Devgn tweet) साझा की हैं। इसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) नजर आ रहे हैं। अजय ने साथ में इन्ही स्टार्स को टैग भी किया है। जबकि फिल्म में और भी कई कलाकार मुख्य किरदार में थे। अजय के इस ट्वीट पर फिल्म की एक्ट्रेस प्राची देसाई को गुस्सा (Prachi Desai angry on Ajay Devgn tweet) आ गया। उन्होंने अजय को आड़े हाथों लेते हुए सीधा सवाल पूछ डाला। उन्होंने अजय को याद दिलाया कि बाकी स्टार्स भी फिल्म में थे जिन्हें आप भूल गए (Ajay forgot starcast of Bol Bachchan) हैं। इन सबके माध्यम से ये फिल्म बनी थी।

अजय देवगन ने अपने ट्विटर पर चार तस्वीरें साझा की हैं। जिनमें फिल्म के बड़े स्टार्स और डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Ajay tag Rohit Shetty Bachchans) दिखाई दे रहे हैं। साथ में उन्होंने कैप्शन लिखा- जब बच्चन बोलते हैं तो मैं सुनता हूं खासकर अमीत जी को। बोल बच्चन को आठ साल पूरे।

इस ट्वीट को देखने के बाद इसी फिल्म बोल बच्चन की एक्ट्रेस प्राची देसाई गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने अजय देवगन पर तंज कसते हुए (Prachi Desai trolled Ajay Devgn) लिखा- हैलो अजय देवनग, ऐसा लगता है कि आप फिल्म की बाकी स्टारकास्ट को मेंशन करना भूल गए। असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरण सिंह, असरानी जी, नीरज वोहरा जी, जीतू वर्मा हम सभी ने साथ मिलकर शानदार फिल्म बनाई है। बोल बच्चन के आठ साल पूरे हुए। वहीं अभी तक अजय देवगन का इस कोई रिएक्शन या सफाई नहीं आई है।

प्राची देसाई के इस ट्वीट के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके समर्थन पर उतरकर (Social Media supports Prachi Desai) आए। वहीं अजय देवगन को बुरी तरह ट्रोल (Ajay Devgn trolled) भी किया जा रहा है। हालांकि कुछ उनका पक्ष भी ले रहे हैं। बता दें कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के निधन (Sushant Singh Rajput) के बाद नेपोटिज्म (Nepotism in bollywood) को लेकर स्टारकिड्स खूब ट्रोल हो रहे हैं। अजय देवगन और प्राची की ट्वीट वॉर में भी कई यूजर्स ने इसे नेपोटिज्म का एक नजारा बताया है।

Ajay is himself Nepotism product wat can you expect from such Vimal star 😬 — 𝐀ʝʝυ ✨ (@Itzz_Ajju) July 6, 2020