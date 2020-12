ट्रोलर्स के निशाने पर आईं प्रेग्नेंट Anushka Sharma, इस बड़ी वजह से किया जा रहा है ट्रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी इंजॉए कर रही हैं। हालांकि अनुष्का ने इस दौरान अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी है। वो लगातार काम करते हुए स्पॉट की जाती रही हैं। फैंस अनुष्का की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन ट्रोलर्स अनुष्का (Anushka Sharma Troll) का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में अनुष्का को विराट कोहली (Virat Kohli) की खराब परफॉर्मेंस को लेकर खरी-खोटी सुननी पड़ रही है। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली जब भी परफॉर्मेंस को लेकर मात खाते हैं तो सबसे पहले लोग अनुष्का पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं।

"However people in India like to blame woman for everything"

~Virat Kohli

Would u have blamed any other's cricketer's wife if she was just not famous like Anushka Sharma?

People can't digest their love for each other😂#INDvsAUSTest pic.twitter.com/diWtxnII10