Priyanka Chopra ने निक जोनास को खरी-खोटी सुनाते हुए कार से निकाला बाहर, ये थी वजह

नई दिल्ली | इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) पति निक जोनास (Nick Jonas) कुछ भी करते हैं वो लाइमलाइट में आ जाता है। हाल ही में प्रियंका ने निक के साथ बड़े ही प्यार से अपनी शादी की दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट (Priyanka Nick anniversary) की थी। जिस मौके पर उन्होंने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थीं। लेकिन अब प्रियंका ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसपर लोगों का यकीन कर पाना मुश्किल है। वैसे तो प्रियंका और निक में हमेशा से बहुत प्यार देखने को मिलता है। हालांकि प्रियंका ने निक के साथ जो किया है उसे सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे।

मीडिया रिपोर्टर्स की मानें प्रियंका ने अपने पति निक से झगड़ा कर लिया है। उन्होंने निक को कार के धक्का देकर बाहर निकाल दिया और काफी कुछ बुरा भला भी कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते प्रियंका को ऐसा करना पड़ा। दरअसल, प्रियंका नवंबर महीने से अपनी अपकमिंग फिल्म टेक्स्ट फॉर यू (Text For You) की शूटिंग कर रही हैं। लेकिन इसी बीच में उनके पति भी वहां आ गए जिसके चलते पीसी को ऐसा करना पड़ा।

Happy 2 year anniversary to the love of my life. Always by my side. My strength. My weakness. My all. I love you @nickjonas pic.twitter.com/mhCTe19TyV