Priyanka Chopra के घर आने वाली है खुशी, बेटी मालती के लिए कपल ने किया बेबी प्लान!

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक्सर सुर्खियों में रहती हैं कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड एक्टर निक जोनस हाल ही में एक बेटी के माता पिता बने हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मालती मैरी चोपड़ा रखा है। दोनों काफी खुश है। अब खबर आ रही है कि दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं।

जी हां खबर है कि कपल अपनी बेटी के लिए छोटा भाई या छोटी बहन के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अभी मालती मैरी चोपड़ा सिर्फ 6 महीने की हैं। हाल ही में कपल ने बेटी का 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं।



एक मीडिया रिर्पोट के मुताबिक कपल के एक करीबी सूत्र ने साझा किया कि, प्रियंका और निक जोनस अपने पहले बच्चे मालती मैरी चोपड़ा जोनस के लिए एक भाई की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी को भी भाई या बहन का साथ मिले। ऐसा भी कहा जा रहा है कि निक चाहते हैं कि उनके बच्चों में ज्यादा उम्र का फासला ना हो। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे लगभग एक ही उम्र के हों।

priyanka chopra and nick jonas planning for another baby