कोविड-19 से लड़ रहे भारत देश के लिए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने फैंस से मांगी मदद

मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भारत में कोविड-19 के कहर को देखते हुए देश की मदद करने का फैसला किया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वह कोरोना से लड़ने के लिए एक फंड रेजिंग करने जा रही हैं। प्रियंका ने एक वीडियो शेयर कर कहा है कि भारत मेरा घर है और यह इस समय पीड़ित है।

'मदद करने की जरूरत'

प्रियंका चोपड़ा ने लिखा,'भारत, मेरा घर, दुनिया के सबसे बुरे संकट कोविड से पीड़ित है और हमें इसकी मदद करने की जरूरत है। बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। चारों तरफ बीमारी है और यही निरंतर बढ़ रहा है और तेज गति और स्केल से मार रहा है।

#TogetherForIndia…. Thank you all for your support and donations. Your contributions are going to make a tangible difference in this fight against the vicious spread of Covid 19 in India. There is so much left to do and we hope that this momentum we have built will continue. pic.twitter.com/Lds6L1083G