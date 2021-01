प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया वी कैन बी हीरोज के सीक्वल का फर्स्ट लुक, बोली 44 मिलियन.....

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म वी कैन बी हीरोज के सीक्वल से जुड़ा अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि वी कैन बी हीरोज को करीब 44 मिलियन लोग देख चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "हीरोइक्स हेड क्वार्टर प्रोजेक्शन 44 मिलियन परिवारों ने अपने पहले 4 हफ्तों में हमें वी कैन बी हीरोज के लिए अनुकूल माना।। और ब्रेकिंग न्यूज़.. हीरोज अपने दूसरे दौर के लिए वापस आ रहे हैं। सीक्वल बन गया है।"

आपको बता दें कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी अदाओं से बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक फैंस का दिल जीत रखा है। उन्होंने हाल ही अपनी नई हॉलीवुड फिल्म की घोषणा की है। जिसके कारण वे सुर्खियों में हैं। उनकी यह फिल्म वी कैन बी हीरोज का सीक्वल है।यह फिल्म 2020 में क्रिसमस के अवसर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अभिनेत्री ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट से वी कैन बी हीरोज के सीक्वल से जुड़ा अपना लुक शेयर किया और ट्वीट में यह भी बताया कि इसको अभी तक 44 मिलियन लोग देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनका यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है।

Heroics Headquarters projection: 44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And….BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two. Sequel is in development with @rodriguez and @Netflix! #WeCanBeHeroes pic.twitter.com/vF1RJY1Aaq