देशी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने विदेशी पति निक जोनस के साथ नोएडा में खेली होली

शेयर की फोटोज

एक्ट्रेस ने होली के जश्न की फोटोज के साथ वीडियो भी शेयर किए। तस्वीरों में उनके पति, सिंगर निक जोनस, उनकी बेटी मालती मैरी और प्रियंका की मां मधु चोपड़ा को भी देखा जा सकता है। प्रियंका ने अपने पूरे परिवार के साथ नोएडा में होली के जश्न का आनंद लिया।

यह भी पढ़ें

Holi in noida with nick jonas in up noida" src="https://new-img.patrika.com/upload/2024/03/26/priyanka_with_nickpp_8788068-m.jpg">पहली फोटो में प्रियंका अपनी बेटी को गोद में लिए हुए हैं। वहीं निक और प्रियंका एक-दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। अन्य तस्वीरों और वीडियो में सेलिब्रिटी जोड़ा ढोल और नगाड़े का आनंद लेते हुए रंगों में सराबोर दिख रहा है।