इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर देख फफक-फफककर रोई पत्नी, मासूम बेटी ने जोड़े हाथ… सामने आया वीडियो

प्रशांत तमांग की पत्नी और बेटी (इमेज सोर्स: एक्स ANI)
Prashant Tamang Funeral: इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग की अंतिम यात्रा ने पूरे दार्जिलिंग को शोक में डुबो दिया। 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक दुनिया को अलविदा कह देने वाले प्रशांत का पार्थिव शरीर जैसे ही सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचा, माहौल रोने की चीखों में बदल गया। जब उनकी पत्नी मार्था एली फफक-फफककर टूट पड़ीं और मासूम बेटी ने पिता के सामने नन्हे हाथ जोड़ दिए, तो वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। परिवार का यह दिल दहला देने वाला दृश्य प्रशांत तमांग के चाहने वालों के दिल में हमेशा के लिए एक टीस छोड़ गया।
बता दें तमांग के पार्थिव शरीर को गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) ने दार्जिलिंग लाने का इंतजाम किया। एयरपोर्ट पर मौजूद एमपी राजू बिस्टा, GTA के चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा ने श्रद्धांजलि दी।
दुख के इस क्षण में प्रशांत तमांग की बहन अनुपमा गुरुंग ने कहा कि उनका भाई पूरे देश के लोगों के दिलों में बसता था और हमेशा रहेगा। वह अपनी आवाज और अपने गानों की वजह से कभी भुलाया नहीं जाएगा...
वहीं राजू बिस्टा ने कहा कि प्रशांत तमांग ने ही पूरे पहाड़ों के गोरखाओं को एकजुट किया था। उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं। पहाड़ों के एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर इंडियन आइडल जीता था। वे गोरखा समुदाय के चमकते सितारे थे, और उनका निधन पूरे समुदाय के लिए बेहद बड़ा दुख है।
पहाड़ों के एक साधारण परिवार से निकलकर प्रशांत तमांग ने साल 2007 में ‘इंडियन आइडल’ जीतकर रातों-रात देशभर में अपनी पहचान बना ली। उनकी आवाज ने न सिर्फ उन्हें स्टार बनाया, बल्कि पूरे गोरखा समुदाय को एक साथ जोड़ दिया। बाद में उन्होंने वेब सीरीज ‘पाताल लोक 2’ में भी एक्टिंग कर अपनी प्रतिभा का एक और रंग दिखाया। उनकी कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं थी, यह पूरे गोरखा समुदाय के लिए गर्व और सम्मान की बात बन गई।
बता दें दिल्ली के रघु नगर में रहने वाले तमांग का रविवार दोपहर 3.10 बजे अचानक निधन हो गया। अस्पताल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की और पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने उनकी पत्नी गीता थापा का बयान भी दर्ज किया है। प्रशांत तमांग अपने पीछे मां, दो बहनों और पत्नी का दुखी परिवार छोड़ गए हैं।
