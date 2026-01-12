12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर देख फफक-फफककर रोई पत्नी, मासूम बेटी ने जोड़े हाथ… सामने आया वीडियो

Prashant Tamang: 43 साल के तमांग का रविवार को नई दिल्ली में उनके घर पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसके बाद सोमवार को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से… पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 12, 2026

Prashant Tamang wife, and their daughter pay

प्रशांत तमांग की पत्नी और बेटी (इमेज सोर्स: एक्स ANI)

Prashant Tamang Funeral: इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग की अंतिम यात्रा ने पूरे दार्जिलिंग को शोक में डुबो दिया। 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक दुनिया को अलविदा कह देने वाले प्रशांत का पार्थिव शरीर जैसे ही सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचा, माहौल रोने की चीखों में बदल गया। जब उनकी पत्नी मार्था एली फफक-फफककर टूट पड़ीं और मासूम बेटी ने पिता के सामने नन्हे हाथ जोड़ दिए, तो वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। परिवार का यह दिल दहला देने वाला दृश्य प्रशांत तमांग के चाहने वालों के दिल में हमेशा के लिए एक टीस छोड़ गया।

देखें वीडियो-

बता दें तमांग के पार्थिव शरीर को गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) ने दार्जिलिंग लाने का इंतजाम किया। एयरपोर्ट पर मौजूद एमपी राजू बिस्टा, GTA के चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा ने श्रद्धांजलि दी।

तमांग की बहन अनुपमा गुरुंग ने क्या कहा?

दुख के इस क्षण में प्रशांत तमांग की बहन अनुपमा गुरुंग ने कहा कि उनका भाई पूरे देश के लोगों के दिलों में बसता था और हमेशा रहेगा। वह अपनी आवाज और अपने गानों की वजह से कभी भुलाया नहीं जाएगा...

वहीं राजू बिस्टा ने कहा कि प्रशांत तमांग ने ही पूरे पहाड़ों के गोरखाओं को एकजुट किया था। उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं। पहाड़ों के एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर इंडियन आइडल जीता था। वे गोरखा समुदाय के चमकते सितारे थे, और उनका निधन पूरे समुदाय के लिए बेहद बड़ा दुख है।

ऐसे मिली शोहरत; जानें परिवार में कौन-कौन

पहाड़ों के एक साधारण परिवार से निकलकर प्रशांत तमांग ने साल 2007 में ‘इंडियन आइडल’ जीतकर रातों-रात देशभर में अपनी पहचान बना ली। उनकी आवाज ने न सिर्फ उन्हें स्टार बनाया, बल्कि पूरे गोरखा समुदाय को एक साथ जोड़ दिया। बाद में उन्होंने वेब सीरीज ‘पाताल लोक 2’ में भी एक्टिंग कर अपनी प्रतिभा का एक और रंग दिखाया। उनकी कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं थी, यह पूरे गोरखा समुदाय के लिए गर्व और सम्मान की बात बन गई।

बता दें दिल्ली के रघु नगर में रहने वाले तमांग का रविवार दोपहर 3.10 बजे अचानक निधन हो गया। अस्पताल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की और पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने उनकी पत्नी गीता थापा का बयान भी दर्ज किया है। प्रशांत तमांग अपने पीछे मां, दो बहनों और पत्नी का दुखी परिवार छोड़ गए हैं।

ये भी पढ़ें

तुम सबके बस की राजनीति नहीं है, केवल अश्लील गाने बनाकर अश्लीलता फैलाओ… जन सुराज से इस्तीफे के बाद सिंगर रितेश पांडेय की हुई फजीहत
भोजपुरी
Ritesh Pandey Resigns From Jan Suraaj

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

12 Jan 2026 09:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर देख फफक-फफककर रोई पत्नी, मासूम बेटी ने जोड़े हाथ… सामने आया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Border2 New Song: ‘बॉर्डर 2’ का इमोशनल गाना ‘जाते हुए लम्हे’ रिलीज, ताजा हुई ‘बॉर्डर’ की यादें

Border 2 poster
मनोरंजन

‘धुरंधर’ में रहमान डकैत की पत्नी बन काटा था गदर… अब इस फिल्म में नजर आएंगी एक्ट्रेस सौम्या टंडन

Soumya Tandon photo
मनोरंजन

छोटी-छोटी बच्चियों के अपहरण… ‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर ने उड़ा दिए लोगों के होश, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

Mardaani 3 Trailer
बॉलीवुड

आमिर खान नहीं फिर कौन… फिल्म प्रमोशन में वायरल हुआ एक्टर का हमशक्ल, इंटरनेट पर मचा बवाल

आमिर खान नहीं फिर कौन... फिल्म प्रमोशन में वायरल हुआ एक्टर का हमशक्ल, इंटरनेट पर मचा बवाल
बॉलीवुड

Varun Dhawan in Border 2: इस इन्फ्लुएंसर को मिले 5 लाख रुपये, वरुण धवन के खिलाफ रची गई साजिश?

Jogindar-Varun Dhawan photo
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.