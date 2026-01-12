इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर देख फफक-फफककर रोई पत्नी, मासूम बेटी ने जोड़े हाथ… सामने आया वीडियो

Prashant Tamang Funeral: इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग की अंतिम यात्रा ने पूरे दार्जिलिंग को शोक में डुबो दिया। 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक दुनिया को अलविदा कह देने वाले प्रशांत का पार्थिव शरीर जैसे ही सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचा, माहौल रोने की चीखों में बदल गया। जब उनकी पत्नी मार्था एली फफक-फफककर टूट पड़ीं और मासूम बेटी ने पिता के सामने नन्हे हाथ जोड़ दिए, तो वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। परिवार का यह दिल दहला देने वाला दृश्य प्रशांत तमांग के चाहने वालों के दिल में हमेशा के लिए एक टीस छोड़ गया।