Border2 New Song: ‘बॉर्डर 2’ का इमोशनल गाना ‘जाते हुए लम्हे’ रिलीज, ताजा हुई ‘बॉर्डर’ की यादें

‘जाते हुए लम्हे’ साल 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर’ के मशहूर गाने का री-क्रिएटेड वर्जन है। यह गाना 3 मिनिट 39 सेकंड्स का है और इसने एक बार फिर पुरानी यादों को ताजा कर दिया है, साथ ही ‘बॉर्डर 2’ को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी है। इस गाने को सिंगर और कंपोजर विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसे मिथुन ने कंपोज किया है। ओरिजिनल गाने को रूपकुमार राठौड़ ने गाया था और संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था। यह गाना सैनिकों की जुदाई के भाव, उनके त्याग और उनके परिवारों की उम्मीदों को बेहद भावनात्मक अंदाज में दर्शाता और महसूस कराता है।