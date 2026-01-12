12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Border2 New Song: ‘बॉर्डर 2’ का इमोशनल गाना ‘जाते हुए लम्हे’ रिलीज, ताजा हुई ‘बॉर्डर’ की यादें

फिल्म बॉर्डर 2 का तीसरा गाना ‘जाते हुए लम्हे’ रिलीज हुआ, विशाल मिश्रा की आवाज और मिथुन के संगीत ने ओरिजिनल गाने की याद दिलाई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 12, 2026

Border 2 poster

फिल्म 'बॉर्डर 2' पोस्टर (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Border2 New Song: बॉर्डर 2 के मेकर्स फिल्म के म्यूजिक एसेट्स एक के बाद एक रिलीज कर रहे हैं। अब तक फिल्म के दो गाने ‘घर कब आओगे’ और 'इश्क दा चेहरा’ रिलीज हो चुके हैं। इन दोनों के बाद आज मेकर्स ने फिल्म का तीसरा गाना रिलीज किया है।

‘जाते हुए लम्हे’ गाना रिलीज

‘जाते हुए लम्हे’ साल 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर’ के मशहूर गाने का री-क्रिएटेड वर्जन है। यह गाना 3 मिनिट 39 सेकंड्स का है और इसने एक बार फिर पुरानी यादों को ताजा कर दिया है, साथ ही ‘बॉर्डर 2’ को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी है। इस गाने को सिंगर और कंपोजर विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसे मिथुन ने कंपोज किया है। ओरिजिनल गाने को रूपकुमार राठौड़ ने गाया था और संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था। यह गाना सैनिकों की जुदाई के भाव, उनके त्याग और उनके परिवारों की उम्मीदों को बेहद भावनात्मक अंदाज में दर्शाता और महसूस कराता है।

विशाल मिश्रा ने दिया क्रेडिट

गाने के क्रेडिट्स शेयर करते हुए सिंगर विशाल मिश्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, “आपके सामने आपका गाना गाना और आपका आशीर्वाद पाना मेरा सौभाग्य है। ये पल हमेशा मेरे साथ रहेंगे सर @रूपकुमारराठौड़। ‘जाते हुए लम्हों’ का हमारा वर्जन मिथुन, मैं और #Border2 की पूरी टीम आपको, @JavedAkhtarJadu सर और @The_AnuMalik जी को समर्पित करते हैं। ”

'बॉर्डर 2' के बारे में

साल 1997 में रिलीज हुई ‘बॉर्डर’ 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित थी। वहीं ‘बॉर्डर 2’, पहली फिल्म की सीक्वल होने के साथ-साथ 1971 की इसी जंग पर आधारित एक नई कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। ‘बॉर्डर2’ 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

12 Jan 2026 09:15 pm

Hindi News / Entertainment / Border2 New Song: ‘बॉर्डर 2’ का इमोशनल गाना ‘जाते हुए लम्हे’ रिलीज, ताजा हुई ‘बॉर्डर’ की यादें

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर देख फफक-फफककर रोई पत्नी, मासूम बेटी ने जोड़े हाथ… सामने आया वीडियो

Prashant Tamang wife, and their daughter pay
बॉलीवुड

तुम सबके बस की राजनीति नहीं है, केवल अश्लील गाने बनाकर अश्लीलता फैलाओ… जन सुराज से इस्तीफे के बाद सिंगर रितेश पांडेय की हुई फजीहत

Ritesh Pandey Resigns From Jan Suraaj
भोजपुरी

‘धुरंधर’ में रहमान डकैत की पत्नी बन काटा था गदर… अब इस फिल्म में नजर आएंगी एक्ट्रेस सौम्या टंडन

Soumya Tandon photo
मनोरंजन

छोटी-छोटी बच्चियों के अपहरण… ‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर ने उड़ा दिए लोगों के होश, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

Mardaani 3 Trailer
बॉलीवुड

Kumar Sanu: कानूनी विवाद के बीच प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे कुमार सानू, गाना सुनकर बाबा ने कही ये बात

Kumar Sanu: कानूनी विवाद के बीच प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे कुमार सानू , गाना सुनकर बाबा ने कही ये बात
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.