BAFTA 2021 के लिए प्रियंका चोपड़ा ने अपनाया हॉट लुक

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। बॉलीवुड के साथ-साथ वह हॉलीवुड में काफी एक्टिव हैं। कुछ वक्त पहले प्रियंका और उनके पति निक जोनस ने ऑस्कर 2021 के नॉमिनेशन्स की घोषणा की थी। अब एक बार फिर प्रियंका चर्चा में आ गई हैं। एक्ट्रेस 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन आर्ट्स (BAFTA) में बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगी। ऐसे में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो जमकर वायरल हो रही हैं।

ब्लैक गाउन में प्रियंका का कहर

प्रियंका चोपड़ा ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। इस शो के लिए एक्ट्रेस ने दो तरह की ड्रेस पहनी। प्रियंका की पहला आउटफिट ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर के गाउन में वह बेहद हॉट लग रही हैं। इस ड्रेस के साथ उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है। पूरे लुक में वह कमाल की लग रही हैं। उनकी इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं।

.@vogueaustralia best fashion moments from this year’s #BAFTAs red carpet



“@priyankachopra is a vision in Ronald van der Kemp couture and Pertegaz” https://t.co/6vvRFMDDVb pic.twitter.com/2r7Zty8F7h