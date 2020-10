प्रियंका चोपड़ा के हाथ लगा एक बड़ा प्रोजेक्ट, हॉलीवुड फिल्म में सेलीन डायोन के साथ आएगी नजर

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आएगी। दरअसल उन्होंने हॉलीवुड फिल्म टेक्स्ट फॉर यू में म्यूजिक आईकन और 5 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता रहे सेलीन डायोन इन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के लिए तैयार है। इस बात की जानकारी देते हुए अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, "बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस तरह के अमेजिंग लोगों के साथ इस अद्भुत फिल्म को शुरू करने के लिए उत्साहित। जिम स्ट्रॉज, सेम, यह मेरे लिए सम्मान की बात है।"

जानकारी के अनुसार टेक्स्ट फ़ॉर यू जर्मन लेखक सोफी क्रेमर के उपन्यास एसएमएस फर डिच पर आधारित है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को सेम के ऑपोजिट कास्ट किया गया है। इस फिल्म की कहानी के अनुसार प्रियंका का किरदार एक दिल टूटने वाली महिला का है। जिसने अपना मंगेतर खोया है और अपने मंगेतर के पुराने नंबर पर लगातार संदेश भेजने की कोशिश करती है। वह एक दर्द दिल के साथ एक आदमी के साथ कनेक्ट होगी।

So proud to present the first look of THE WHITE TIGER - directed, written, and produced by Ramin Bahrani, based on The New York Times Bestseller and the 2008 Man Booker Prize-winning novel. (1/5) pic.twitter.com/Q9DJYKNbZr