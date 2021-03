प्रियंका चोपड़ा की योग्यता पर सवाल उठाना इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को पड़ा भारी

नई दिल्ली: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल आइकन हैं। साल 2018 में हॉलीवुड सिंगर निक जोनस के साथ शादी करने के बाद प्रियंका ज्यादातर विदेश में ही रहती हैं। विदेश में रहकर वह आए दिन सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं। हाल ही में प्रियंका ने निक जोनस के साथ ऑस्कर अवॉर्ड्स 2021 के नॉमिनेशंस की घोषणा की थी। दोनों के लिए ही यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। इसके लिए एक तरफ जहां प्रियंका की हर कोई तारीफ कर रहा था। तो वहीं, आस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने एक्ट्रेस की योग्यता पर ही सवाल कर डाला।

ऑस्कर नॉमिनेशंस की घोषणा करने पर उठाया सवाल

इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का नाम पीटर फोर्ड है। पीटर की पत्रकारिता को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में काफी पसंद किया जाता है। उनके ट्विटर पर 18 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाल ही में उन्होंने प्रियंका और निक जोनस की एक तस्वीर शेयर करते हुए दोनों की योग्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "इन दोनों के प्रति कोई असम्मान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िल्मों में उनका योगदान उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशंस की घोषणा करने के काबिल बनाता है।" पीटर के इस ट्वीट पर प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें करारा जवाब दिया। जिसके बाद पीटर अपना ट्वीट डिलीट करने पर मजबूर हो गए।

Would love your thoughts on what qualifies someone. Here are my 60+ film credentials for your adept consideration @mrpford https://t.co/8TY2sw1dKb pic.twitter.com/T8DnQbtXZG

प्रियंका ने दिया करारा जवाब

प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर अपने करियर की सभी फिल्मों के नाम गिना दिया। उन्होंने लिखा, 'कोई क्वॉलीफाई किस आधार पर होता है, इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। आपकी जानकारी के लिए यहां मेरी 60 से ज्यादा फिल्मों की लिस्ट है।' प्रियंका के इस बेबाक जवाब की उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Qualify?😲 Priyanka Chopra has acted in 80 movies, served as producer on 13--the last one bagged a BAFTA & an Oscar nomination. She is among Time's 100 most influential people & Forbes' World's 100 Most Powerful Women. Her memoir just reached The New York Times Best Seller list! https://t.co/cMVe38uqI5