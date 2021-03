पिता के मस्जिद में गाने के बारे में बताकर प्रियंका चोपड़ा हुईं बुरी तरह ट्रोल, विवादों से रहा एक्ट्रेस का पुराना नाता

नई दिल्ली | बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिंयका चोपड़ा इन दिनों ओपरा विन्फ्रे को दिए अपने इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। प्रियंका ने इंडिया के सभी धर्मों को लेकर खुलकर बात करते हुए इसकी प्रशंसा भी। जिसको लेकर जहां उनके फैंस पीसी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन कुछ यूजर्स प्रियंका को उनके एक खुलासे के बाद ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल, प्रियंका ने बताया था कि उनके पिता अशोक चोपड़ा मस्जिद में गाना गाया करते थे इसलिए वो इस्लाम धर्म के बारे में भी जानती थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मीम बना डाले।

यूजर्स ने किया प्रियंका को ट्रोल

प्रियंका चोपड़ा के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनका मजाक बनाया तो कई सवाल भी करते दिखाई दिए। एक यूजर ने लिखा- कैसे मस्जिद में गाना गाने से कोई इस्लाम के बारे में जान सकता है? क्या इतने सालों इंडिया में रहने के बाद आपके आसपास मुस्लिम के बारे में पता नहीं चलने दिया। इस लॉजिक तो मेरे पिता कोर्ट में केस लड़ते हैं और मुझे लॉ के बारे में पता है। दूसरे यूजर ने लिखा- बताओं कोई मैडम को जैसे हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, हर हिंदू भक्त नहीं होता वैसे ही गुम्बद वाली इमारत मस्जिद नहीं होती

Dear @priyankachopra

How is singing in a mosque makes one aware of Islam? Do many years in India didn't let you know about muslims around you? By this logic- my dad argues cases in court so I am aware of the law. #PriyankaChopra #Oprah 😂 pic.twitter.com/gDbVG5aZT1 — Chayan Sarkar (@chayansarkar87) March 20, 2021

Batao koi Madam ko jaise har musalman Terrorist nahi hota, Har Hindu Bhakt nahi hota aise hi har Gumbad wali imarat Masjid 🕌 nahi hoti 😒🙄 #PriyankaChopra https://t.co/WOeHh32lXB — Sana (@farooquisana) March 20, 2021

Girlfriend, where is this mosque at? It sounds WAY more fun than the one we attended where people just came to pray. #PriyankaChopra pic.twitter.com/2qgJvb91cR — Habiba Nosheen (@HabibaNosheen) March 20, 2021

एक यूजर ने ये सवाल भी पूछा कि प्रियंका चोपड़ा के पिता मस्जिद में क्यों गा रहे थे?

Her maternal grandmother was Christian who married her hindu grandfather



Then why was #PriyankaChopra’s dad singing in mosques?

(BTW singing is haram in Islam) 😒 pic.twitter.com/C0VInujbKc — Archie🚩 (@archu243) March 20, 2021

एक यूजर ने प्रियंका के बयान पर मजाकिया अंदाज में वीडियो पोस्ट किया है।

#PriyankaChopra The electrifying power of those songs sung by Priyanka Chopra’s dad in those mosques is still resonating...creating shock waves!! pic.twitter.com/867pStrthb — Manish Kumar Sodhi.Kattar Hindu 🕉 (@Greatbigbull) March 20, 2021

Priyanka Chopra - "My dad used to sing in a mosque. I was aware of Islam" pic.twitter.com/eZho9faIES — 🖤 (@radium_blue) March 20, 2021

Priyanka: my dad used to sing in the mosque

Lol Which mosque piryanka ? 😭🤣 — Hinal Patel (@Angelhinal) March 20, 2021

Priyanka Chopra: My father used to sing in Mosques, I’m aware of Islam.



I play golf at the synagogue I’m aware of Judaism.#PriyankaChopra #cancelher #ChopraOnOprah — RaspberrycheesE (@Raspberrycheesy) March 20, 2021

विवादों से रहा है प्रियंका का पुराना नाता

प्रियंका चोपड़ा कई बार अपने बयानों के कारण सुर्खियों आ चुकी हैं। एक बार विदेश के एक इवेंट में प्रियंका ने कहा था कि इंडियन फिल्म्स सिर्फ ***** और हिप्स के बारे में होती हैं। जिसके बाद प्रियंका के इस बयान की लोगों ने बहुत आलोचना की थी। प्रियंका उस वक्त बुरी तरह ट्रोल हो गई थीं जब उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात की थी। लोगों का कहना है कि प्रियंका यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं उन्हे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी प्रियंका अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोल हो गई थीं। लोगों का कहना था कि प्रियंका को पीएम से मिलते समय छोटी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। प्रियंका का नाम एक्टर अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ चुका है। अक्षय की पत्नी ट्विंकल ने हिदायत दी थी जिसके बाद दोनों ने फिल्म वक्त के बाद कभी साथ काम नहीं किया।