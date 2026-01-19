200 डांसर और ग्रैंड सेट देख प्रोड्यूसर ने पकड़ लिया सिर, गाने की बजट सुन रो पड़े थे मेकर्स

इतना ही नहीं, निखिल आडवाणी ने बताया कि शूटिंग के दौरान सेट पर भारी अफरा-तफरी का माहौल था। उन्होंने कहा, "बोले चूड़ियां का हमारा पहला सेट था। उस सेट पर करण जौहर तनाव और थकान के कारण बेहोश हो गए थे। साथ ही काजोल को अपने भारी-भरकम लहंगे के साथ डांस करने में बहुत परेशानी हो रही थी।" इस गाने को भव्य बनाने के लिए 200 प्रोफेशनल डांसर, 300 जूनियर आर्टिस्ट और बड़े-बड़े झूमर मंगाए गए थे। साथ ही, करण जौहर चाहते थे कि फिल्म का हर फ्रेम 'लार्जर देन लाइफ' दिखे और इसी चक्कर में खर्चा उम्मीद से कई गुना ज्यादा हो गया था।