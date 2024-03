Pulkit-Kriti Wedding: पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा 13 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पुलकित का घर नई दुल्हन के लिए सजा दिया गया है। आइए जानते हैं अपडेट…

Pulkit Samrat and Kriti Kharbanda will get married on 13 March