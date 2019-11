पंजाबी सिंगर गुरू रांधवा ने ली 'लैंबॉर्गिनी गैलार्डो' कार, फैंस ने दिया कुछ इस तरह का रिएक्शन

नई दिल्ली। आजकल हर शादी और पार्टी का हिस्सा होते हैं पंजाबी गाने। यहां तक कि बच्चे-बच्चे तक को पंजाबी सिंगर का नाम पता होता है। वहीं मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) का नाम के सॉन्ग रिलीज होते ही यूट्यूब पर कोहराम मचा देते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है। दरअसल, गुरु रंधावा की गाड़ियों के कलेक्शन में अब एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है लैंबॉर्गिनी गैलार्डो (Lamborghini Gallardo) का। उन्होंने इस गाड़ी को खरीदने की खुशी अपने फैन्स के बीच शेयर की है। उन्होंने इसी संबंध में यह ट्वीट किया है। गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के इस ट्वीट पर फैन्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। वैसे भी गुरु रंधावा सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं।

गुरु रंधावा (Guru Randhawa) ने ट्वीट किया: "आज से नई लैंबॉर्गिनी गैलार्डो की सवारी। मेरे मम्मी-पापा, मेरा भाई, मेरी टीम, मेरे सभी फैन्स और दोस्तों का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जीवन में कुछ भी हासिल कर पा रहा हूं। यह आप सभी का प्यार है।" गुरु रंधावा ने इस तरह लैंबॉर्गिनी गैलार्डो (Lamborghini Gallardo) को खरीदने पर अपनी खुशी फैन्स से शेयर की है।

New ride from today @Lamborghini Gallardo

Thankyou God, Mom Dad, My brother , my Team and all my fans and friends for making me capable of achieving everything in life including this new toy.

This is alll your love ❤️ pic.twitter.com/Gtu96YpPfh