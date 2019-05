एक्टर आर माधवन ( R. Madhavan ) फिर से एक बार सुर्खियों में हैं। हाल में उन्होंने ट्वीटर पर मंदिर के एक त्योहार का वीडियो शेयर किया था जिसमें भीड़ एंबुलेंस के लिए रास्ता खाली कर रही थी। इससे प्रभावित होकर एक्टर ने उन लोगों की तारीफ की। यहां तक कि अभिषेक बच्चन ने भी वीडियो पर खुशी जाहिर की।

हालांकि, ट्वीटर पर एक यूजर NRI यूजर ने पूरे त्योहार को ही आढ़े हाथों लिया और पूरी भीड़ को ही असभ्य करार दिया और एक्टर के पोस्ट पर हंसने लगा।

माधवन ने इस यूजर को ऐसे ही नहीं जाने दिया। एक्टर ने कहा, 'भाई, इस वीडियो में लोगों की भलाई और महानता आप LA में रहते हुए नहीं समझ सकते हैं। तुम्हें समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पोस्ट में कुछ भी सकारात्मक और अच्छा नहीं है। जल्द ही ठीक हो जाओ। '

जब शादी के 16 साल बाद एक झटके में अलग हो गए फरहान और अधुना, दूसरी एक्ट्रेस से नजदीकियां के चलते हुआ था तलाक

Bro the goodness in this video and the greatness our are people cannot make sense to you in LA. No point in trying to explain to you either as is nothing positive or nice about any of your tweets you poor poor hurt soul. You are such a gooner...Get well soon bud .. https://t.co/MnkxemXbyr