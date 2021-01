R Madhawan पर ट्रोलर ने साधा निशाना, कहा- शराब और ड्रग्स के चलते आपका करियर बर्बाद हो गया है.. एक्टर ने यूं दिया जवाब

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर आर माधवन (R Madhavan) भले ही फिल्मों में कम दिखाई देते हो लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाल ही में माधवन का सामना कुछ ऐसे ट्रोलर्स से हुआ जिन्होंने उनकी गुस्सा दिला दिया। वैसे तो सेलिब्रिटीज को हर दिन ही ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया (social media) पर जैसे ही वो कोई पोस्ट करते हैं कई यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करने लगते हैं। एक ऐसे ही ट्रोलर ने माधवन पर गंभीर आरोप लगा दिया। उसने माधवन के करियर को शराब और ड्रग्स से जोड़ दिया जिसके बाद एक्टर ने यूजर को बढ़िया लताड़ लगाई।

दरअसल, आर माधवन ने एक वेब सीरीज में एक्टर अमित साध के साथ काम किया है। जिसे लेकर अमित ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा- 'भाई... मैडी सर... आपने मुझे उन 30 मिनट से एक बार फिर से प्रेरित कर दिया है... लव यू ब्रो... और भी ज्यादा जब हम अगली बार मिलेंगे। इसी पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- मैडी एक समय पर मेरे दिल की धड़कन थे तुम, लेकिन ड्रग्स और शराब के कारण उन्हें अपनी सेहत और करियर बर्बाद करते हुए देख दिल टूट गया। जब उन्होंने RHTDM से एंट्री ली थी तो वे कितने फ्रेश दिखाई देते थे लेकिन अब उनका चेहरा और आंखें देखों... वो सब बयां कर रहे हैं।

Oh .. So that’s your diagnoses ? I am worried for YOUR patients. 😱😱😱😱. May be you need a Docs appointment. . https://t.co/YV7dNxxtew