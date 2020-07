प्रभास की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर सकती हैं 1000 करोड़ की कमाई, फर्स्ट पोस्टर आया सामने, फैंस बोले-'इंतजार नहीं हो रहा'

'बाहुबली' फेम प्रभास ( Prabas ) और की 20वीं फिल्म 'राधे श्याम' ( Radhe Shyam) का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इसमें वे अभिनेत्री पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। इस फिल्म के पोस्टर को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। यह एक पीरियड रोमांस मूवी हैं जिसकी ज्यादातर शूटिंग यूरोप में होगी। सामने आए पोस्टर में प्रभास वाइट तो पूजा रेड गाउन में नजर आ रही हैं। वहीं बैकग्राउंड में यूरोप का स्टनिंग लुक सेट किया गया है। प्रभास फिल्म में एक ज्योतिषी की भूमिका में दिखेंगे।

प्रभास के फैंस इस जोड़ी को माइंडब्लोइंग बताते हुए खूब पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रभास के फैंस 'राधे श्याम' की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। उनके फैंस का कहना है कि 'राधे श्याम' बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। फिल्म से जुड़े तीन हैशटैग भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास एक्शन नहीं बल्कि जमकर रोमांस करते दिखेंगे। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है, जिसे गुलशन कुमार और टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यूवी क्रिएशन्स द्वारा निर्मित इस फिल्म से आज प्रभास और पूजा हेगड़े के पहले लुक को रिलीज कर दिया गया है।

प्रभास ने 'राधे श्याम' का फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे फैंस, ये आपके लिए। उम्‍मीद है ये आपको पसंद आएगी।' यूवी क्रिएशंस के प्रोडक्‍शन में बनी इस फिल्‍म के हिंदी वर्जन को टी-सीरीज लेकर आ रहा है। फिल्म का यह लुक आते ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। बड़े बजट में बनी यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी।

बता दें इस फिल्म भाग्यश्री, मुरली शर्मा, सचिन खेडेकर, प्रियदर्शी, साशा छेत्री, कुणाल रॉय कपूर और सथ्यन जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इससे पहले प्रभास फिल्म 'साहो' में श्रद्धा कपूर के साथ नजर आए थे, जिसे टी-सीरीज ने ही हिंदी में प्रोड्यूस किया था।

'बाहुबली' के 5 साल पूरे

अभिनेता प्रभास की फिल्म 'बाहुबली : द बिगनिंग' को शुक्रवार को रिलीज हुए पूरे 5 साल हो गए। इस खास मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर खुशी जताई। बाहुबली उर्फ प्रभास ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'बाहुबली: द बिगनिंग' को याद कर रहा हूं, फिल्म के 5 साल पूरे हो चुके हैं।' फिल्म में भल्लाल देव का किरदार निभाने वाले राणा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,'बाहुबली के 5 साल। शानदार एडिट, ये बेहद पसंद आया।'